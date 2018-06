Der Katholische Frauenbund in Mittelbiberach und die Frauenarbeit der evangelischen Friedenskirche laden am Samstag, 9. Mai, zum zweiten „offenen Morgen“ für Frauen ein.

Er beginnt um 9 Uhr im Wohnpark am Rotbach in Mittelbiberach (Schönenbucher Weg 10). Am Frühstücksbuffet ist Zeit für anregende Tischgespräche. Marlies Hinderhofer, Familientherapeutin und Supervisorin aus Aulendorf, betrachtet unter der Fragestellung „Wo stehe ich? – Lebensphasen einer Frau“ die verschiedenen Rollen und Funktionen von Frauen. Sie will den Blick auf die eigenen Ressourcen schärfen, die Frauen sollen erkennen, welche brach liegen und wie sie diese fördern können. Es wird ein Unkostenbeitrag von sechs Euro erbeten.