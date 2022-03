NV Reute-Rindenmoos hält Jahreshauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Narrenvereins Reute-Rindenmoos e.V. am 20. März begrüßte der Vorsitzende Patrick Scheb die anwesenden Vereins- und Ehrenmitglieder, den stellvertretenden Ortsvorsteher von Rißegg, Herrn Jörg Hochhausen sowie die Vertreter vom Verband Alb-Bodensee-Oberschwäbischer-Narrenvereine (VAN) Inge Geng und den Regionen Vertreter Klaus Wäscher. Im Anschluss gedachte die Versammlung dem verstorbenen Mitglied. Der Vorsitzende Patrick Scheb gab einen Rückblick über das Vereinsjahr 2021. Leider konnte der geplante Jubiläumsumzug zum 25. Vereinsjubiläum nicht durchgeführt werden. Lediglich ein Besuch der Kindergärten, eine kleine interne Feier und das traditionelle gemeinsame Abschlussessen in Rindenmoos konnten stattfinden.

Im Ausblick für das Jahr 2022/23 berichtete der Vorsitzende, dass ein Freundschaftstreffen als Ersatz für den ausgefallenen Jubiläumsumzug am 07. Januar 2023 geplant ist. Anschließend lies Julia Jäckle, in Vertretung für die Schriftführerin Christina Frisch, in ihrer Nachschau das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Die Häswartin Nadine Simmler informierte die Mitglieder über die anstehenden Veränderungen bezüglich ihres Aufgabenbereiches. Daran schloss sich der Kassenbericht von Nicole Herrmann an. Dank des finanziellen Zuschusses des Landes Baden-Württembergs konnte das Geschäftsjahr positiv abgeschlossen werden. Nach allen gehörten Berichten führte Frau Inge Geng die Entlastung der Vorstandschaft durch. Die anschließenden Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Der 1. Vorsitzende Patrick Scheb sowie die Schriftführerin Christina Frisch wurden auf weitere zwei Jahre wiedergewählt. Ebenso wurden die beiden Beisitzer Marion und Christian Egger in ihrem Amt bestätigt.

Der VAN verlieh Patrick Scheb für seine 15-jährige Vorstandsarbeit, davon 10 Jahre als 1. Vorsitzender, den Verdienstorden in Bronze. Dieser wurde vom 2. Vorsitzenden Markus Wanner beim Verband beantragt. In diesem Zuge richteten die beiden Verbandsvertreter an alle Mitglieder ihre Grüße aus und dankten der Vorstandschaft für ihre Arbeit.

Zum Abschluss bedankte sich Patrick Scheb bei den Mitgliedern, die vielfältige Aufgaben übernehmen, für ihren Einsatz und deren Engagement.