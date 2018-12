Neues „Wohnzimmer“ für Reute

Nach einem Jahr Bauzeit ist die Sanierung und der Umbau des Nikolausheim der katholischen Kirchengemeinde in Reute abgeschlossen. Das rund 240 000 Euro teurere Projekt war allerdings nur möglich, weil zahlreiche Bürger mit angepackt haben. So hat das Gebäude am Ende auch die Reuter enger zusammengeführt.

Von der Vergangenheit sind nur noch die Grundmauern geblieben und ein paar Fotos. „Die Räume waren schon sehr in die Jahre gekommen und schlicht unattraktiv“, erzählt Anton Laub, der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats. 45 Jahre lang war das Gebäude genutzt und seit dem Bau nicht mehr saniert worden. „Das war am Ende einfach schäbig.“

2016 habe sich der Kirchengemeinderat dann überlegt, wie das Nikolausheim in Zukunft genutzt werden könnte. Vor allem jüngere Mitglieder hätten neue Impulse gebracht, erzählt Laub. Der Wunsch war, das Nikolausheim zu sanieren – nicht in Konkurrenz zum Haus der Vereine in Reute, sondern als Ergänzung. Der Vorteil: Das Kirchengebäude ist ebenerdig zu erreichen. Daher gewährte auch die Gemeinde Mittelbiberach einen Zuschuss von 5000 Euro.

Bürger spenden und arbeiten mit

Doch bis der Kirchengemeinderat die Viertelmillion zusammen hatte, war es ein weiter Weg. „Wenn wir keine Eigeninitiative gezeigt hätten, hätte es wohl nicht gereicht“, sagt Laub heute. Am Ende seien alle überrascht gewesen von der überraschenden Spendenbereitschaft, 24 000 Euro sind zusammengekommen. Vor allem aber überraschte Laub die Arbeitsbereitschaft im Dorf: Mehr als 40 Ehrenamtliche engagierten sich bei den Abbruch- , den Putz- und Malerarbeiten. Selbst die Elektronik wurde ehrenamtlich eingebaut. „Wichtig war uns natürlich, dass wir auch die Qualität der Arbeiten gewährleisten konnten“, sagt Laub. Unter den Helfern waren gelernte Zimmerer und Elektriker. Dabei seien etwa 1800 Arbeitsstunden geleistet worden, mit dabei waren die Landjugend, Landwirte, Jugendliche, Renter und viele weitere Ehrenamtliche. Auch zahlreiche Maschinen und Geräte wurden bereitgestellt, insgesamt seien so mehr als 60 000 Euro eingespart worden, glaubt Laub.

Unter den Boden wurde eine Heizung verlegt, der Boden aus Parkett, die Decke aus Holz gefertigt, so wie es der Kirchengemeinderat in Abstimmung mit den Architekten Münz aus Biberach erarbeitet hatte. . „Die Behaglichkeit war uns wichtig“, sagt Laub, „und dass das Gebäude barrierefrei ist.“

Bei der Decke wurde bewusst auf eine Schallakustik-Lösung gesetzt, die auch für Menschen mit Hörgeräten und musikalische Veranstaltungen geeignet ist. Zudem wurden im hinteren Teil des Gebäudes ein Stuhllager und eine Erweiterung der Sakristei angebaut, ebenso erhielt das Nikolausheim eine Behindertentoilette und eine größere Küche. „Heute ist es das Wohnzimmer der Gemeinde“, sagt Laub.

Doch die vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben Reute nicht nur ein kernsanierten Gemeindesaal beschert: „Für uns war es auch faszinierend zu sehen, was an Freundschaften, Begegnungen und Austausch in der Bauzeit entstanden und gewachsen ist“, erzählt Regina Maigler vom Kirchengemeinderat.

Auch Laub verbrachte fast jedes Wochenende auf der Baustelle , koordinierte die Helfer und legte selbst Hand an. „Jetzt bin ich froh und erleichtert, dass wir es geschafft haben.“

Und der neue Raum wird auch bereits rege genutzt: Am zweiten Adventssonntag zum Beispiel veranstalteten die Reuter Ministranten und Firmlinge den lebendigen Adventskalender im neuen Nikolausheim. Pfarrer Wunibald Reutlinger erzählt: „Ohne den Raum wären wirhätten sie draußen stehen müssen – mit Schirm im Regen.“ So aber hatten sie ein Dach über den Kopf, das fleißige Reuter gezimmert hatten.