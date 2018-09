Neues Leitungsteam im Wohnpark am Rotbach

Das neue Leitungsteam im Wohnpark am Rotbach in Mittelbiberach ist beim Sommerfest am Samstag vorgestellt worden. Mit Applaus hießen die knapp 100 Bewohner und Gäste der Seniorenwohnanlage die neue Wohnparkleitung Daniela Müller, die Pflegedienstleitung Daniela Fürst und die Hauswirtschaftsleitung Luitgard Riedle willkommen.

Mit Beifall verabschiedet wurde der bisherige Pflegedienstleiter Francesco Zell, der sich beruflich verändern und ein BWL-Studium aufnehmen wird. Eröffnet wurde das Fest unter freiem Himmel mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Wunibald Reutlinger und Vikar Jaison George aus Biberach gemeinsam zelebrierten. Danach wünschte Angelika Grimm, Bereichsleitung Altenhilfe, Daniela Müller und ihren beiden Kolleginnen, Daniela Fürst und Luitgard Riedle, einen guten Start in der Leitung des Wohnparks. „Gemeinsam können wir unsere Ziele zum Wohle unser Bewohnerinnen und Bewohner erreichen. Sie alle werden da sein und helfen, wenn Menschen uns brauchen“, so die Rednerin in Anlehnung an das Leitmotiv der Stiftung.

Ihre neue Position angetreten hat die 43-jährige Daniela Müller bereits am 1. September. Die dreifache Mutter ist ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin und war zuletzt tätig als Zentrumsleiterin der Inneren Medizin am „Medizin Campus Bodensee – Krankenhaus Nothelfer“ in Weingarten. Zuvor hatte sie die pflegerische Leitung der geriatrischen Reha am Sana Klinikum Biberach inne. Berufsbegleitend studiert die neue Wohnparkleiterin seit 17 Monaten Pflegemanagement in Bremen. „Ich freue mich wirklich sehr auf meine neue Aufgabe hier bei Ihnen“, so Müller in ihrer kurzen Ansprache.

Nachdem sich der bisherige Pflegedienstleiter und kommissarische Wohnparkleiter Francesco Zell beruflich verändern und ein BWL-Studium aufnehmen möchte, wurde auch dessen Stelle neu besetzt: mit der Gesundheits- und Krankenpflegerin Daniela Fürst. Sie stammt gebürtig aus der Oberpfalz und war zuletzt zehn Jahre lang in Luzern tätig. „Der Liebe wegen kam ich jetzt nach Biberach und ich bin voller Tatendrang hier im Wohnpark am Rotbach“, sagte Fürst. Den beiden zur Seite steht Luitgard Riedle, die bereits am 1. Juni als neue Hauswirtschaftsleiterin eingesetzt wurde.

Fest mit Schlagermusik

Bei dem schönen Spätsommerwetter nahmen viele Gäste die Kutschfahrten durch Mittelbiberach in Anspruch. Für musikalische Unterhaltung mit Schlagermusik sorgte beim Sommerfest die neu gegründete Biberacher Band XXL. Am Abend war bei Gegrilltem und Salaten noch ausreichend Gelegenheit zum Gespräch mit dem neu formierten Leitungsteam des 2014 erbauten Wohnparks.