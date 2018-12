Neuer Spielplatz beim Kindergarten in Mittelbiberach aufgebaut

Der Spielplatz am Kindergarten Zeppelinstraße in Mittelbiberach war stark in die Jahre gekommen. Jetzt wurde er neu gestaltet. Entstanden ist eine abwechslungsreiche Spielanlage, die zwei ganz unterschiedliche Bereiche miteinander verbindet.

Die neue Holzbrücke fällt als erstes in Auge: Sie verbindet den umzäunten Bereich am Kindergarten mit dem Pfarrgarten, wo die Kinder frei toben können. Nur die älteren Kinder können über ein Netz oder eine Leiter auf den Turm gelangen und von dort über die Brücke in den angrenzenden Pfarrgarten. „Die Gemeinderäte und ich sind begeistert von der Brücke“, sagt Mittelbiberachs Bürgermeister Hans Berg. Der Architekt Jörg Sigmund hat damit die schwierige Geländesituation mit der steilen Böschung gelöst.

Der Kirchengemeinde sei er dankbar, dass sie den Garten als Freifläche zur Verfügung stellt, betont Berg. „Da haben wir eine große zusätzliche Fläche, die es so am Kindergarten selbst nicht gibt.“

Der Pfarrgarten selbst wurde ebenfalls neu gestaltet. Bislang trübten vor allem der Schatten der umliegenden Bäume und die Feuchtigkeit den Spielspaß auf der Wiese. Jetzt wurden Bäume entfernt, ein Balancierpfad wurde aufgebaut, sowie eine Hängematte und weitere Spielgeräte. Den Platz hat die Gemeinde schon lange von der Kirche gepachtet. Das soll auch in Zukunft so bleiben, betont Berg.

Für die jüngeren Kinder hat der Architekt Sigmund direkt am Kindergartengebäude den Spielbereich neu gestaltet. Alte Spielgeräte waren dort nach eine Prüfung beanstandet worden und mussten abgebaut werden. Die grundlegende Sanierung sei daher dringend notwendig gewesen, erklärt Bürgermeister Berg. Froh sei er, dass die Gemeinde im Zeit- und Kostenrahmen bleibe: Die Maßnahme könne voraussichtlich mit den veranschlagten Kosten von knapp 158 000 Euro abgerechnet werden. Die Gemeinde erhält hierfür eine Förderung vom Bund in Höhe von knapp 50 000 Euro.

Zudem wurde der Kindergarten rechtzeitig wie geplant fertiggestellt. Anfang Dezember hat der Gemeinderat die Arbeiten abgenommen. Wirklich genutzt werden kann er dann wohl erst im Frühjahr.