Abwechslungsreicher, einladender und grüner sollte der neue Spielplatz am Kindergarten in der Mittelbiberacher Zeppelinstraße werden: Jetzt sind die Bauarbeiten abgeschlossen und der Rat hat der Baukostenabrechnung zugestimmt. Bürgermeister Florian Hänle war in der Ratssitzung voll des Lobes.

Der neue Spielplatz am Kindergarten in der Zeppelinstraße ist kaum wieder zu erkennen. Wo früher eine alte Schaukel und eine Rutsche standen, wurden nun neue Spielgeräte aufgebaut, unter anderem ein Rutschturm mit einer Holzbrücke in den benachbarten Pfarrgarten. Mittelbiberachs Bürgermeister Florian Hänle sagte vor den Räten: „Man sieht, das ist viel freundlicher, heller und grüner geworden.“ Der neue Spielplatz sei „richtig toll gestaltet worden“. Auch mit den Kosten ist der Rathauschef zufrieden.

Rund 160 000 Euro hat der Umbau gekostet. Knapp 48 000 Euro erhält die Gemeinde davon als Zuschuss, so dass sie noch 112 000 Euro selbst stemmen muss. Das sind rund 2000 Euro mehr als zunächst im Haushalt veranschlagt. Als Grund für die Kostensteigerung gab Bürgermeister Hänle an, dass die Vermessungskosten zunächst nicht miteingerechnet worden war. „Im Prinzip haben wir jedoch eine Punktlandung“, erklärte er. Die Räte stimmten den überplanmäßigen Mehraufwendungen einstimmig zu. „Die Umsetzung ist sehr gut gelungen und die Kinder haben eine schöne Spiellandschaft mit unterschiedlichsten Möglichkeiten erhalten“, betont die Gemeindeverwaltung.

Noch sind die Bäume am Spielplatz kahl, doch das soll sich bald ändern. Mit den nächsten Frühlingstemperaturen wird der neue Spielplatz dann wohl auch intensiv von den Kindergartenkindern genutzt.

Damit ist das Projekt abgeschlossen, das die Gemeinde vor mehr als einem Jahr begonnen hatte. Zur Neugestaltung des Spielplatzes war im Februar 2018 das Büro Freiraumplanung Sigmund beauftragt worden, den Spielbereich neu zu gestalten. Nach einer Prüfung waren ein Spielturm und eine Doppelschaukel abgebaut worden weil sie nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprachen. Der Platz habe sich „in einem schlechten Zustand“ befunden, erklärte die Gemeinde.