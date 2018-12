Neuer Bürgermeister ins Amt eingesetzt

Florian Hänle hat am Donnerstagabend bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung den Amtseid geschworen und wurde für acht Jahre als neuer Bürgermeister von Mittelbiberach verpflichtet. In ihren Grußworten boten alle Redner dem jungen Bürgermeister ihre Unterstützung an. Nach der Serenade durch die historische Bürgerwehr lud der neue Bürgermeister die Gäste zum Stehempfang ins Rathaus ein.

Die offizielle Verpflichtung nahm der stellvertretende Bürgermeister Manfred Wonschak vor, indem er Hänle den Text des Amtseides und die Verpflichtungsformel vorlas. Hänle sprach beides nach und gelobte Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten. Insbesondere gelobte er die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Die Bürger von Mittelbiberach und Reute hatten Hänle am 14. Oktober mit 58,4 Prozent der abgegebenen Stimmen zu ihrem Bürgermeister gewählt. Das Landratsamt hat die Wahl geprüft und mit Bescheid vom 8. November für gültig und rechtskräftig erklärt.

140 Gäste beim Empfang

Rund 140 Bürger, Ehrengäste, Räte und Mitarbeiter der Verwaltung waren zur feierlichen Vereidigung und Verpflichtung ins Rathaus gekommen. Darunter MdB Josef Rief, MdL Thomas Dörflinger sowie viele Bürgermeisterkollegen der Nachbargemeinden. „Sehen sie dies als ein Zeichen, dass sie hier willkommen sind und ihnen viele Hände zu einer guten Zusammenarbeit gereicht werden“, sagte Wonschak in seiner Einführungsrede an den neuen Bürgermeister gewandt. Hänle finde in Mittelbiberach nicht nur beste Voraussetzungen, um anstehende Aufgaben und eine gute Weiterentwicklung der Gemeinde zu meistern, sondern auch Gremien, in denen seit Jahren ein angenehmes Klima und ein kommunalpolitischer Frieden herrsche. „Ich darf ihnen heute im Namen aller Gemeinde- und Ortschaftsräte eine konstruktive, vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit anbieten“, so der Stellvertreter weiter.

Der neue Bürgermeister Florian Hänle sagte nach der Vereidigung: „Bürgermeister sein fühlt sich gut an“. „Nach der Freude über den Wahlerfolg kommt jetzt aber eine gewisse Demut und eine Portion Ehrfurcht vor den kommenden Aufgaben und den Herausforderungen der Zukunft“. An Altbürgermeister Hans Berg gewandt, sagte Hänle: „Sie haben mir als Nachfolger ein gut bestelltes Feld hinterlassen.“ Er hoffe, dass es ihm ebenfalls so diplomatisch gelinge, immer die richtigen Töne zu treffen. „Dass ich gemeinsam Bewährtes erhalten und neue Ideen umsetzen möchte, habe ich schon im Wahlkampf gesagt“, sagte der Bürgermeister. „Jetzt gilt es genau dies umzusetzen und gemeinsam mit den Bürgern die Zukunft von Mittelbiberach zu gestalten. Ich möchte sie alle einladen diesen spannenden Weg mit mir zu gehen“.

Alle bieten Unterstützung an

Grußworte sprachen Monika Ludy-Wagner für den Landkreis, Erster Bürgermeister Roland Wersch für die Verwaltungsgemeinschaft, Bürgermeister Peter Diesch für den Kreisverband und Gemeindetag, Pfarrer Wunibald Reutlinger für die Kirche sowie Ortsvorsteher Hans Mast für die Ortschaft Reute, die Vereine, Feuerwehren sowie die Mitarbeiter der Gemeinde. Alle Redner gratulierten herzlich und boten Hänle Unterstützung bei allen Fragen an.

Die feierliche Einsetzung wurde von einem Bläserquartett vom Musikverein Reute musikalisch begleitet. Bei der anschließenden Serenade auf dem Rathausplatz machte die historische Bürgerwehr Mittelbiberach samt Schützenkompanie, Spielmannszug und Musikkapelle dem neuen Bürgermeister seine Aufwartung. Hauptmann Robert Piesche meldete die Aufstellung der Bürgerwehr erstmals beim neuen Rathauschef an und vor dem Ausmarsch wieder ab. Bürgermeister Hänle lud anschließend zum Stehempfang ins Rathaus ein.