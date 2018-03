Netzaufbau soll über Jahrzehnte erfolgen

Die Gemeinde Mittelbiberach beteiligt sich am Backbonenetz des Landkreises. Dafür hat der Gemeinderat grünes Licht gegeben. Die Glasfasertrasse soll alle 45 Städte und Gemeinden verbinden, innerorts sollen die jeweiligen Kommunen ein eigenes Netz aufbauen.

„In der Gemeinde ist die Breitbandversorgung in der Summe nicht schlecht“, schilderte Bürgermeister Hans Berg die aktuelle Situation. In Mittelbiberach und Reute ist die Hälfte der Häuser über Unitymedia mit schnellem Internet versorgt. In Reute hat Unitymedia nach Auskunft von Berg eine Abdeckung von 100 Prozent.

Vor zwei Jahren erschloss außerdem die Telekom Reute komplett mit Vectoringtechnik (das heißt Glasfaser bis zum Verteiler, von dort bis ins Haus aus Kupferleitungen). In Mittelbiberach sind drei Anbieter vertreten: Unitymedia, Telekom und Netcom BW. Die Telekom hat dort vor zwei Jahren ihr Vectoring ausgebaut. „Ein erheblicher Teil von Mittelbiberach ist mit 100 bald 200 MBit versorgt“, sagt Berg. Die Netcom BW hat außerdem in Mittelbiberach 434 Haushalte mit Glasfaser erschlossen. Auch wenn Mittelbiberach zu den besser versorgten Gemeinden gehört, sprach sich Berg dafür aus, dass die Gemeinde sich am Backbonenetz des Landkreises beteiligt. „Ich halte es für richtig, um eine langfristige Abhängigkeit zu vermeiden.“

Das Backbonenetz soll Glasfaserleitungen bis vor die Tore aller 45 Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach bringen. Die Kosten dafür trägt der Kreis, das Landratsamt rechnet derzeit mit 33 Millionen Euro. Da es in Mittelbiberach bereits eine Trasse der Ewa Riss gebe, seien keine Tiefbauarbeiten nötig, berichtete Thomas Fechter von der Verwaltung. Der Kreis miete diese Trasse an. Ab dem Baugebiet „Schügele“ bis nach Unterreute werden aber Tiefbauarbeiten erforderlich werden.

Dort, wo der Kreis innerorts Trassen verlegt, sind die Gemeinden verpflichtet, gleich Leerrohre für ihr Ortsnetz mitzuverlegen. Diese Regelung greift in Reute. Bürgermeister Berg rechnet mit rund 70 000 Euro Kosten für das Mitverlegen. Die Kosten könnten höher ausfallen, sollte sich herausstellen, dass die Kabelgräben breiter gemacht werden müssen, sagte er. Die Gemeinden verpflichten sich, ein innerörtliches Netz aufbauen. Zeitliche Vorgaben bestehen nicht, das Ganze kann schrittweise erfolgen. „Der finanzielle Aufwand ist erheblich“, sagte Berg der SZ. Deshalb sei der Netzaufbau nur über Jahre und Jahrzehnte möglich.

70 000 Euro nötig

Der Gemeinderat hat sich einstimmig für die Backboneplanung des Kreises ausgesprochen. Er gab grünes Licht dafür, dass der Kreis auf Mittelbiberacher Gemarkung seine Trasse herstellt und die Gemeinde in dem Zug Leerrohre für das innerörtliche Netz mitverlegt. Die nötigen 70 000 Euro für das Mitverlegen in Reute werden in den Haushalt eingestellt. Weiter wurde folgendes beschlossen: Mittelbiberach erklärt grundsätzlich seine Absicht, ein innerörtliches Glasfasernetz herzustellen. Die Gemeinde nimmt an der Ausschreibung des Netzbetriebs durch den Verbund Kommpaktnet teil, über den Backbone- und innerörtliche Netze ausgeschrieben werden.