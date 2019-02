Nach dem Ende der Werkrealschule in Mittelbiberach werden Räume frei. Der Musikverein möchte nun ein Probelokal einrichten. Grünes Licht kommt vom Gemeinderat.

Zahlreiche Mitglieder des Musikvereins füllten die Zuschauerplätze bei der vergangenen Gemeinderatssitzung. Ihr Wunsch: ein neues Probelokal. Mehrere Optionen haben die Gemeinde und der Musikverein bereits durchgespielt, von einem Anbau an die Turn- und Festhalle bis zu einem freistehenden Probelokal nördlich der Halle. Beides wurde verworfen. Mit dem Ende der Werkrealschule zum Schuljahr 2018/2019 werden nun mehrere Räume an der Schule frei. Der Musikverein hat daher den Antrag gestellt, die Räume der Chemie und Physik für ihre Musikproben nutzen zu können. Ebenso werden WC-Anlagen und weitere Räume für Registerproben benötigt.

Die Gemeinderäte zeigten ihre Zustimmung zu dem Antrag. Tobias Stark betonte: „Ich bin dafür, dass wir jetzt bald einen Knopf dran machen.“ Bürgermeister Florian Hänle bekräftigte, er wolle ebenfalls „schnell zu Potte kommen“. „Sollten wir schnell einen Architekten finden, können wir das vielleicht schon bis Mai realisieren“, sagte er. Möglich wäre unter anderem ein separater Eingang für den Musikverein. Außerdem müsste eine Trennwand entfernt werden, insgesamt entsteht so ein Raum von rund 113 Quadratmeter.

Der Rat hat einstimmig dafür votiert, die Planungen an einen Architekten zu vergeben. Über die endgültige Überlassung will dann der Rat nochmals entscheiden. Dass in der Schule auch ein Vereinslokal entstehen könnte, wurde jedoch bereits ausgeschlossen.