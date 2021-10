Musikalisches Herbstwochenende in Mittelbiberach

Der Musikverein Mittelbiberach hat die Einweihung seines neuen Probelokals in der Schule Mittelbiberach gefeiert. In einem knappen Jahr hatten die Mitglieder des Musikvereins den Chemie- und Physikraum der ehemaligen Werkrealschule Mittelbiberach mit viel Engagement in einen modernen Probenraum umgebaut. Nach einer Andacht mit Segnung des Probelokals waren die Besucher eingeladen, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Am Sonntag lud der Musikverein zu einem musikalischen Herbstspaziergang ein. Die Gemeinschaftsjugendkapelle Mittelbiberach/Reute/Rißegg-Rindenmoos, ein Bläsersextett, die Oldies des Musikvereins und die Musikkapelle musizierten an vier verschiedenen Plätzen rund um das neue Probelokal. In den Pausen konnten die zahlreichen Zuhörer dann durch einen Spaziergang die musikalische Station wechseln und kamen so in den Genuss von vier verschiedenen musikalischen Stilrichtungen. Seinen Abschluss fand das Herbstwochenende auf dem sehr gut besuchten Pausenhof am neuen Probelokal. Foto: Privat