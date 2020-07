Modernere Bushaltestellen und bessere Taktung sollen ÖPNV stärken

Die Bushaltestellen in Mittelbiberach sollen mit dynamischer Fahrgastinformation ausgestattet werden und die Taktung des Anrufsammeltaxis (AST) soll verbessert werden. Darüber hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung beraten.

In der Gemeinde Mittelbiberach gibt es neun Bushaltestellen. Acht davon in Mittelbiberach und eine in Reute. Mittels der Fahrgastzahlen hat die Verwaltung diese in drei Kategorien eingeteilt.

Drei Haltestellen in Mittelbiberach und die in Reute sind in Kategorie A priorisiert. Das bedeutet, dass sie bis zum 1. Januar 2022 barrierefrei ausgebaut werden, Kategorie B bis 1. Januar 2025 und Kategorie C sieht keinen barrierefreien Ausbau vor.

Die Bushaltestelle „Zweifelsberg“ ist in Kategorie C und die anderen Bushaltestellen sind in Kategorie B eingeteilt. „Mit der Einführung des dynamischen Fahrgastinformationssystems will der Landkreis einen Beitrag zu mehr Service und Barrierefreiheit der zentralen Haltestellen leisten“, sagte Bürgermeister Florian Hänle, der auch Mitglied des Kreistages ist.

Fahrplandaten in Echtzeit

Die Fahrplandaten werden dann visuell und in Echtzeit angezeigt. Die Teilnahme der Gemeinden an dem Projekt sei freiwillig, erklärte Hänle. „Bis Ende Juni 2020 müssen wir dem Landratsamt mitteilen, ob und in welchem Umfang wir teilnehmen.“

Und: Es gebe unterschiedliche Auffassungen der Gemeinden und des Landkreises über die Kostentragung zur Herstellung der Barrierefreiheit der Haltestellen bis zum 1. Januar 2022. Eine abschließende Entscheidung konnte deshalb nicht getroffen werden.

Die Taktung des AST sei eine wichtige Ergänzung zum normalen Linienverkehr der Stadtwerke Biberach, schrieb die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Die Stadtwerke Biberach haben angeboten, das AST-Angebot von einer zweistündlichen Verbindung auf eine stündliche auszuweiten.

„Das wären 710 zusätzliche Fahrten im Jahr“, rechnete Florian Hänle vor. Und: Das AST beförderte im Jahr 2018 rund 19 700 Personen bei 6818 Fahrten. Davon waren auf 1004 Fahrten 1158 Personen aus Mittelbiberach.

Die Kosten wurden zwischen der Stadt Biberach (rund 48 Prozent), dem Landkreis Biberach (50 Prozent), der Gemeinde Mittelbiberach zwei Prozent) und der Gemeinde Ummendorf aufgeteilt. Zusätzlich wären statt rund 3200 Euro künftig etwa 5800 Euro im Jahr zu bezahlen.

Unmut über Abfahrtszeiten

In diesem Zusammenhang waren auch die bisherigen Abfahrtszeiten des AST und der Linienbusverkehr, Reute betreffend, mit den Anschlussbussen ein Thema. Gemeinderat Georg Trittler hatte den Fahrplan der Linie 11, Bahnhof Biberach – Stafflangen, dabei und äußerte seinen Unmut über die Abfahrtszeiten des AST am Bahnhof.

Das Anrufsammeltaxi fahre drei Minuten vor dem Eintreffen der Züge aus Ulm oder Friedrichshafen weg, „und dann muss man zwei Stunden auf den nächsten Bus warten“. „Diese Taktung muss das Landratsamt doch hinkriegen“, ärgerte sich Trittler.

Auch die Reutener Räte und Ortsvorsteher Anton Laub brachten die Sorgen ihrer Bürger vor. Mittelbiberach profitiere von der Linie 11, der Linienanbindung Biberach – Stafflangen, „wir in Reute sind dagegen abgehängt“, kritisierte Stefan Jäckle.

Weiter monierte er den Schülerverkehr zur Bischof-Sproll-Schule in Rißegg. Ortsvorsteher Anton Laub schlug vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um die Bedürfnisse der Bürger in Mittelbiberach und Reute abzuklären. Bürgermeister Hänle sprach sich dafür aus, dass dies im Ortschaftsrat Reute abgeklärt werden solle.