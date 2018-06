Für viele mobilitätseingeschränkte, insbesondere für ältere oder behinderte Menschen ist das Einkaufen eine regelmäßige Herausforderung. Die Malteser wollen mit dem „Mobilen Einkaufswagen“ helfen.

Mit einem kostenlosen Fahrdienst könnten die oft einsamen Menschen wieder ein Stück am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben, so die Idee der Malteser. Die hilfsbedürftigen Menschen werden zu Hause abgeholt, zu einem Einkaufszentrum in Biberach gefahren und bekommen beim Einkaufen und Tragen der Einkaufstaschen eine Hilfe. „Die Fahrt mit mehreren Teilnehmern fördert die soziale Teilhabe und könnte mit einem gemeinsamen Plausch in einem Café seinen Abschluss finden“, so die Initiatoren.

Das zweite Projekt ist ein Fahrdienst für Kirchgänger, die nicht mehr selbstständig mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß den Weg in die Kirche schaffen. Dieser Dienst ist eine Herzensangelegenheit des Kreisbeauftragten der Malteser, Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin. Dieser berichtete, dass schon mehrere Leute nach einem solchen Kirchenfahrdienst angefragt haben.

Zur Umsetzung dieser Projekte haben die Malteser Biberach, die bisher über kein eigenes Auto verfügten, ein gebrauchtes Malteserfahrzeug gekauft.

Das Projekt Mobiler Einkaufswagen startet in den Gemeinden Mittelbiberach und Warthausen sowie Ummendorf und Hochdorf und soll im zweiwöchigen Rhythmus am Freitagnachmittag angeboten werden. Den Kirchenfahrdienst bieten die Malteser in der Gemeinde Mittelbiberach und Reute an.