Mittelbiberachs Bürgermeister Hans Berg verabschiedet

Nach 16 Jahren geht in Mittelbiberach eine Ära zu Ende: Bürgermeister Hans Berg ist mit einem Festakt im Mittelbiberacher Rathaus in den Ruhestand verabschiedet worden. Lob erhielt er von allen Seiten vor allem für seinen Führungsstil und seine „menschliche Art“. Der 64-Jährige übergibt eine schuldenfreie Gemeinde an seinen Nachfolger.

Ein Abend ganz nach dem Geschmack von Hans Berg sollte es werden: Der scheidende Bürgermeister hatte seine Gäste darum gebeten, sich in der Redezeit zu beschränken. Kurz und prägnant sollten die Grußworte sein. Beschränkt auf das Wesentliche. Lob gab es dennoch reichlich: Der stellvertretende Bürgermeister aus den Reihen des Gemeinderats, Manfred Wonschak, sagte: „Die gute Entwicklung der Gemeinde sei im Wesentlichen „das Ergebnis von Fleiß und Einsatz“ des scheidenden Bürgermeisters.

Als Berg 2002 in Mittelbiberach das Amt von seinem Vorgänger Heinz Gutlederer übernahm, befand sich die Konjunktur auf Talfahrt und auch Mittelbiberach hatte eine Pro-Kopf-Verschuldung von 240 Euro. Berg aber habe es über die Jahre verstanden, den Schuldenberg immer weiter abzubauen und dennoch kräftig zu investieren. Auch dank der Gabe, „jede Art von Fördermitteln zu nutzen“, wie Wonschak betonte. Vom Kindergartenneubau über den Grunderwerb an vielen Stellen bis zu energetischen Sanierungen oder der Ausstattung der Feuerwehr: Berg habe sich als „guter Stratege und Gestalter“ einen Namen gemacht. In das Lob stimmte Landrat Heiko Schmid mit ein: „Hans Berg ist nicht nur ein exzellenter Verwaltungsfachmann, sondern auch ein Mensch, der innehält, reflektiert und begeistern kann.“ Er schätze den Bürgermeister als „wichtigen Ratgeber“, dessen Ideen dem Landkreis „zukünftig fehlen“ werden.

Bergs Bürgermeisterkollege Elmar Braun aus Maselheim sagte, ihn habe vor allem beeindruckt, „wie uneitel, gelassen und selbstbewusst“ Berg auftrete und agiert habe. „Die Gemeinde kann stolz auf einen solchen Schultes sein.“ Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser nannte Berg „ein Vorbild für jeden jungen Kollegen“. Und Albrecht von Brandenstein-Zeppelin überreichte Berg die Verdienstmedaille des Hauses Brandenstein. Brandenstein-Zeppelin regte zudem an, die Gemeindeüberschüsse für eine Bürgerstiftung zu verwenden für „Heimatpflege, Denkmalpflege und Umweltschutz“.

Hans Mast, Ortsvorsteher von Reute, bedankte sich auch im Namen der Vereine und der Mitarbeiter der Gemeinde mit einer Ballonfahrt: „16 Jahre sind Sie auf dem Boden geblieben. Jetzt dürfen Sie auch mal in die Luft gehen“, sagte Mast.

Nach den zahlreichen Grußworten trat Hans Berg schließlich selbst ans Rednerpult – und bewies noch einmal seinen uneitlen Charakter: Die Erfolge seiner Amtszeit streifte er nur in einem Nebensatz. Viel mehr bedankte er sich bei den Bürgern „für die vielen Gespräche“; bei seinen Mitarbeitern vom Sekretariat bis zum Reinigungsdienst; beim Gemeinderat, „besser kann die Zusammenarbeit nicht sein“ und schließlich vor allem bei seiner Frau Anita, „ohne dich wäre es mir nicht möglich gewesen, die Arbeiten eines Bürgermeister so gut zu meistern.“ Zum Abschluss übergab er seinem Nachfolger Florian Hänle den Rathausschlüssel.

Neuer Haushalt wartet auf Berg

Überpünktlich schloss Berg den ersten Teil des Abends, tatsächlich hatten sich alle Redner an die Vorgabe gehalten. Und auch Berg bewies ein letztes Mal seine Gabe, sich im Sitzungssaal kurz zu fassen, ohne auf das Wesentliche zu verzichten.

„Mit dem Gemeindehaushalt war ich gut vertraut, und wohl auch einigermaßen mit dem Kreishaushalt, in Zukunft wartet dann noch ein weiterer Haushalt auf mich“, sagte er im Hinblick auf seinen Ruhestand. Dabei wolle er sich nun vor allem auch um seine Enkeltochter kümmern. „Ich war gerne Bürgermeister von Mittelbiberach und Reute“, fügte er noch hinzu.

Nach dem Programm im Rathaus, das musikalisch von der Bläsergruppe des Musikvereins Reute gestaltet wurde, trat die Festgesellschaft hinaus auf den Rathausplatz. Dort ehrte die historische Bürgerwehr Mittelbiberach dem scheidenden Rathauschef mit dem großen Zapfenstreich.