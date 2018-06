Mittelbiberacher verspüren keinen Drang zur Ganztagsschule

In Mittelbiberach scheinen die Eltern der Grundschüler mit der bestehenden Kernzeiten- und Hortbetreuung zufrieden zu sein und zumindest im Moment ist das Interesse an einer Ganztagsgrundschule „verhalten“. So jedenfalls interpretierten Bürgermeister Hans Berg und Schulleiter Wolfgang Winter eine unverbindliche Abstimmung am Ende des Informationsabends zu dem Thema.

In der Festhalle holten sie ein Stimmungsbild ein, um Anhaltspunkte für das weitere Vorgehen zu erhalten. Von denen, die da waren, signalisierte grob ein Viertel per Handzeichen, sie könnten sich vorstellen, ihre Kinder für eine Ganztagsgrundschule anzumelden. Die Gegenprobe ergab, dass drei Viertel ihr Kind lieber weiter als Halbtagsschüler sehen, solange der Hort die Alternative ist. „Das zeigt, dass wir mit dem Hort gut aufgestellt sind“, folgerte Winter – was die anwesenden Eltern durch Beifall bekräftigten.

Das Thema ist damit nicht ein für allemal entschieden, aber der Schulleiter sagte, wenn kein Bedarf da sei, müsse man einen Antrag auf eine Ganztagsschule nicht forcieren. Anträge müssen jeweils bis Oktober fürs darauffolgende Schuljahr gestellt werden. Der Bürgermeister pflichtete bei: „Wir wollen nicht eine Schule einführen, die niemand will.“

Zuvor gab es ausführliche Informationen. „Wir wollen die Entscheidung fundiert treffen“, sagte Winter und war froh, dass zwei Fachberaterinnen im Auftrag des Staatlichen Schulamts das vom Land propagierte Ganztagskonzept unverfälscht präsentierten. Die beiden Lehrerinnen unterrichten selber an Ganztagsschulen im Alb-Donau-Kreis und strichen als Vorzug heraus, dass der Unterricht rhythmisiert wird: Sie zeigten an Beispiel-Stundenplänen, wie sich Lernphasen mit Pausen und Bewegungselementen abwechseln. Dies gilt gemeinhin als günstig für die Aufnahme des Stoffs. Es lasse mehr Zeit für individuelle Förderung, die Hausaufgaben würden an der Schule erledigt. Für Eltern ist die Ganztagsschule kostenfrei, das Land finanziert dies in Form von zusätzlichen Lehrerwochenstunden. Nur das Mittagessen kostet extra, es ist auch für Ganztagsschüler in keinem Fall verpflichtend.

Deutlich wurde in der Fragerunde aber, dass die Gemeinde daneben trotzdem ergänzende Betreuungsangebote machen müsste – für die Eltern dann bezahlen müssten, wie bisher für den Hort. Berg sagte, der Begriff dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, „dass die Ganztagsschule möglicherweise um 15 Uhr endet“. Schulen und Schulträger können unter vier Modellen wählen: Ganztagsschule an drei oder vier Tagen, und das jeweils à sieben oder acht Zeitstunden (zum Beispiel von 8 bis 15 oder bis 16 Uhr). Was ist in Zeit davor und danach, am vierten und fünften Wochentag und während der Schulferien?, fragten einige.

Verbindlich oder in Wahlform

Eine Ganztagsgrundschule kann verbindlich für alle Schüler eingeführt werden oder in Wahlform. Beim freiwilligen Modell ist Voraussetzung, dass mindestens 25 Schüler aus allen Klassen 1 bis 4 jeweils für ein Schuljahr verbindlich angemeldet werden. Bei der Wahlform werden Halbtags- und Ganztagsschüler zu bestimmten Zeiten gemeinsam unterrichtet, zu anderen „werden die Klassen auseinandergepflückt“, wie eine Mutter anmerkte. Je nach Zahl der Anmeldungen vertiefen Ganztagsschüler möglicherweise jahrgangsübergreifend den Stoff. Die einzelnen Schulen haben Gestaltungsfreiheit, verbunden mit gewissem Aufwand. In Mittelbiberach haben Grundschüler bisher gar keinen Nachmittagsunterricht. Das Land hat aber die Stundentafel erhöht und es ist offen, ob künftig nicht auch für Halbtagsschulen Mittagsschule nötig wird.

Ganztagsschulen können einen Teil der zusätzlichen Lehrerwochenstunden in Geld umwandeln und damit Übungsleiter von Sportvereinen, Musikschullehrer und andere Experten bezahlen. Es lägen Chancen darin, diese Angebote an die Schule zu holen und in den Tagesablauf zu integrieren sagte Winter. Aber er und andere Anwesende äußerten Skepsis, wieviele Ehrenamtliche vor 15 Uhr Zeit hätten und wie breit das Angebot an der Schule sein könne.

Hort bietet große Flexibilität – Mittelfristige Zukunft ist aber offen

Hort oder Ganztagsgrundschule – beides könne es nicht nebeneinander geben, sagte Rektor Wolfgang Winter. Sabine Merk, die Leiterin des Kinderhauses, stellte die jetzigen Angebote vor:

Die Verlässliche Grundschule/Kernzeitenbetreuung deckt die Zeit von 7 bis 8.15 Uhr und nach Unterrichtsende bis 13 Uhr ab. Unter Aufsicht von zwei Fachkräften spielen, lesen, malen und basteln die Kinder, keine Hausaufgabenbetreuung.

Momentan gibt es drei Hortgruppen: 20 Kinder sind im Untergeschoss der Schule, 10 im Kindergarten. Der Hort deckt fünf Wochentage ab, nach Anmeldung auch in den Schulferien ganztags. Betreuung ist bis 17.15 Uhr möglich, wobei Eltern ihre Kinder individuell früher abholen können; Schüler können mit Wissen des Personals direkt in ihr individuelles Vereinstraining oder zur Musikschule und danach zurück zum Hort. Es gibt Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung, danach Freizeit. Es müssen mindestens zwei Tage gebucht werden, in den Ferien sind dann diese zwei Tage ganztags, an den anderen Tagen können Vormittage dazugebucht werden.

Das Land will mehr Ganztagsgrundschulen und bezuschusst keine neuen Hortgruppen mehr. Für die bestehenden 30 Hortplätze in Mittelbiberach gilt aber Bestandsschutz. Die Gemeinde ist also nicht in Zugzwang, es sind im Hort Kapazitäten frei. Mittelfristig könnte die Frage nach einer Ganztagsgrundschule dennoch akut werden: etwa wenn die 30 Hortplätze voll wären und der Bedarf weiter wüchse, oder wenn das Land den Bestandsschutz kippen sollte.

Vertiefende Informationen bietet das Kultusministerium unter

www.ganztagsschule-bw.de