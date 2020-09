Mittelbiberacher feiern Festgottesdienst zu Mariä Geburt

Mittelbiberach (sz) - In Andenken an die ehemalige Wallfahrtskapelle „Maria vom Trost“, die von 1585 bis 1810 beim Pestfriedhof von Mittelbiberach stand, wird jedes Jahr an deren Patroziniumsfest „Mariä Geburt“ das Mittelbiberacher Heimatfest gefeiert. Die Muttergottesstatue dieser Kapelle hat heute ihren Platz beim linken Seitenaltar der Mittelbiberacher Pfarrkirche. Coronabedingt musste in diesem Jahr zwar das Heimatfest ausfallen, nicht aber der Festgottesdienst. Bei herrlichem, sommerlichem Wetter feierte Pfarrer Wunibald Reutlinger die heilige Messe im Pfarrgarten. Der Mittelbiberacher Musikverein sorgte für die musikalische Begleitung. Auch die Bürgerwehr ließ sich ihre traditionelle Teilnahme nicht nehmen und war – klein aber fein – mit einer Fahnenabordnung vertreten. Sechs Ministranten unterstrichen mit ihrem Dienst den festlichen Charakter dieser Messe.

Die große Fläche des Pfarrgartens machte es möglich, unter Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands, den mehr als einhundert Mitfeiernden ausreichend Sitzplätze zu bieten. Auch viele Familien ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Die Freude, wieder in großer Zahl gemeinsam feiern und im Freien singen zu dürfen, war allen Gottesdienstbesuchern und Mitwirkenden anzumerken. Mit der Totenehrung durch die Abordnung der Mittelbiberacher Bürgerwehr und dem Singen des Mittelbiberacher Heimatlieds wurde die Feier beendet. So konnten alle gestärkt durch Gottes Wort und mit Musik und Freude im Herzen in diesen sonnigen Sonntag starten.