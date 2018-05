Mittelbiberacher erinnern an Ulrika Nisch

Mittelbiberach hat am vergangenen Wochenende das Ulrika-Nisch-Fest mit einem Festgottesdienst gefeiert. Ulrika-Nisch-Expertin und Buchautorin Schwester Jacobe Wetzel zeichnete in der Predigt beim Festgottesdienst ein Bild der aus Mittelbiberach stammenden Schwester Ulrika Nisch. Diese habe Gott an die erste Stelle gesetzt, erläuterte sie.

Der Gottesdienst im Grünen vor der Zweifelsbergkapelle wurde von Pfarrer Wunibald Reutlinger gehalten, musikalisch umrahmt vom Männergesangverein „Sängerlust“ und der Historischen Bürgerwehr. In seiner Eröffnungsansprache wies der Vorsitzende der Ulrika Nisch-Stiftung, Peter Lämmle, auf die positive Wirkung von Ulrika Nisch auf die Menschen hin und unterstrich dies anhand von Zitaten von Zeitzeugen.

Die Predigt hielt Schwester M. Jacobe Wetzel vom Kloster Hegne. Die Ulrika Nisch-Expertin und Buchautorin („Der freie Flug zu Gott“) führte aus, Ulrika habe eine starke Einstellung gehabt, sie habe Gott an die erste Stelle gesetzt. „Sie hat nach außen hin eigentlich nichts Großes getan, sie hat kein Kloster gegründet, nicht Sterbende auf der Straße aufgelesen, keine Krankenhäuser gebaut, nicht mit den Menschen in Elendsvierteln gelebt oder sie dort besucht, aber sie hat die Liebe gelebt, das war ihr Leben“, so die Ordensschwester über die selige Ulrika Nisch.

Schwester Jacobe sagte weiter, dass „Fränzi“, wie Ulrika Nisch als Kind auch genannt wurde, die Nähe Gottes gespürt habe. Sie sei auch ein Beispiel dafür, Einfachheit und Kleinsein zu wählen, damit Gott seine Größe zeigen könne. „Sie wusste, dass sie vom Geschenk her lebte und nicht zuerst aus ihrem persönlichen Können und Leisten“, sagte Schwester Wetzel. Die Autorin verband die Einstellung von Ulrika mit dem Sonntagsevangelium „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“

Wetzel beschrieb Ulrika Nisch als „ein Sonnenkind“. „Sie war ein Kind der Gnade. Ich habe viele Zeugenaussagen gesammelt und im meinem Buch beschrieben“, berichtete die Autorin. „Ulrika ist zur Quelle hinabgestiegen und hat einen Brennpunkt erkannt, den sie so formulierte: Kein Maß kennt die Liebe, und wir wollen nur in der Liebe und für die Liebe alles Leiden und Tun. Eine voreheliche Tochter aus Mittelbiberach-Oberdorf, damals ein Ortsgespräch, heute eine Selige, welch ein Weg“, so Schwester Wetzel. Mit einem Marienlied endete das Gedenkfest an Ulrika Nisch feierlich.