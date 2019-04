Mittelbiberacher Chöre begrüßen den Frühling

Der Männergesangverein Sängerlust Mittelbiberach lädt zu seinem Frühjahrskonzert am Samstag, 4. Mai, in die Festhalle Mittelbiberach ein. Beginn ist um 20 Uhr. Das abwechslungsreiche Programm gestaltet die Sängerlust mit Dirigent Joachim Rampf zusammen mit dem Schulchor und ein eigens zum Konzert gebildeten Projektchor, beide unter der Leitung von Simone Dangel.

Die Chöre werden am Klavier begleitet von Christoph Schlanser und Simone Zinser. Der Schulchor und der Projektchor eröffnen den Konzertabend mit „Singen wir ein Lied gemeinsam“. Poppig gehen die Schüler mit „Radio Mibi auf Sendung“. Der Projektchor erkundigt sich mit „Nette Begegnung“ von Oliver Gies, “Wie geht’s, wie steht’s, was liegt bei dir an?“ Es folgen die rhythmischen Songs „Heaven is a Wonderful Place“ und „Butterfly“ von Pasquale Thibaut sowie „Hit The Road Jack“ von Martin Carbow. Gemeinsam verabschieden sich die beiden Gesangsgruppen mit dem bekannten Hit „Lass uns gehen“ der Rockband Revolverheld nach der Komposition von Peter Schnur.

Die Sängerlust setzt das Konzertprogramm fort unter dem Motto „Träumen von der Liebe“ mit den Volksliedern „Flug der Liebe“ und einem lustigen „Schwäbischen Tanzlied“ vom bekannten Komponisten Friedrich Silcher. Nach den Ehrungen singt der Männerchor den vom langjährigen Dirigenten Erwin Hölz komponierten und getexteten „Gruß an Mittelbiberach“. Es wird weiter geträumt vom Frühling mit den Liedern „Nun will der Lenz uns grüßen“ und von Robert Schumann „Frühlingsgruß“. Die Sängerlust begibt sich danach in Wald und Feld und singt mit „Der Jäger Abschied“ von Felix Mendelsohn-Bartholdy eine Hymne an den Schöpfer und den schönen Wald. Mit dem „Abendchor“ aus der Oper „Das Nachtlager von Granada“ und dem „Walzer As-Dur“ von Johannes Brahms endet dieser Abschnitt.

Zum Abschluss Udo Jürgens

Es folgen der italienische Hit „Bella Italia“ und der Mitternachtsblues von Franz Grothe. Die Erinnerung an die Jugend wird von den Sängern mit dem Volksliedchen „Träumen aus der Kinderzeit“ von Karl-Heinz Weber-Müllenbach vorgetragen. Mit dem stimmungsvollen Welthit von Udo Jürgens „Ich war noch niemals in New York“ nach dem Arrangement von Herbert Grunwald beendet der Männergesangverein Sängerlust den Konzertabend. Die Halle ist bewirtet.