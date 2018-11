Mittelbiberach will zusätzlichen Kindergarten bauen

Noch gibt es ausreichend Kindergartenplätze in Mittelbiberach. Doch das könnte sich rasch ändern. Bereits Ende des kommenden Jahres 2019 könnten die Einrichtungen belegt sein. Mittelbiberachs Bürgermeister Hans Berg hat daher angekündigt, dass die Gemeinde einen Ausbau oder Neubau prüfen müsse. Der Rat hat nun beschlossen für 2019 Geld im Haushalt bereitzustellen. Vor allem eine Entwicklung setzt die Gemeinde unter Handlungsdruck.

Was viele andere Gemeinden beschäftigt, wirkt sich nun auch in Mittelbiberach aus: Die Zahl der unter Dreijährigen steigt „enorm“ an, die Kinder kommen immer früher in die Betreuung. Um den Bedarf kurzfristig zu decken, hat die Gemeinde bereits zum 1. November eine zusätzliche Krippengruppe im Kinderhaus eingerichtet. Konkret sieht die Belegung in den einzelnen Kindergärten wie folgt aus:

Der Kindergarten Reute mit einer altersgemischten Gruppe mit 25 Plätzen und einer Kleingruppe mit zehn Plätzen ist zurzeit gut belegt. „Nur durch die zusätzliche Kleingruppe konnte die erhebliche Überbelegung verhindert werden“, teilt die Gemeinde mit. Die bestehende Kleingruppe ist nur bis zum 31. Juli 2019 befristet, soll aber verlängert werden. Dann ließe sich eine Überbelegung verhindern.

Im Kinderhaus Poststraße gibt es zurzeit zwei altersgemischte Gruppen mit 50 Plätzen, eine Ganztagesgruppe mit 20 Plätzen, eine Kleingruppe mit zehn Plätzen und eine Krippengruppe. Die neu eingerichtete Krippengruppe hat dazu geführt, dass das Haus zurzeit leicht unterbelegt ist. Bereits Ende des kommenden Jahres 2019 rechnet die Gemeinde mit einer Überbelegung.

Im Kindergarten Zeppelinstraße werden aktuell eine altersgemischte Gruppe mit 22 Plätzen, eine Ganztagesgruppe mit 25 Plätzen, eine Kleingruppe mit zwölf Plätzen und eine Krippengruppe mit zehn Plätzen angeboten. Aktuell ist der Kindergarten laut Gemeinde „gut ausgelastet“, zum Jahreswechsel 2018/2019 aber leicht überbelegt. Die Gemeinde geht jedoch davon aus, dass das Angebot für das kommende Jahr ausreichend sei.

Erweiterung in der Poststraße wird diskutiert

Insgesamt könne die Gemeinde die Überbelegung gut auffangen und über die insgesamt neun Gruppen verteilen, sagte Bürgermeister Berg in der Gemeinderatssitzung. Trotzdem werde der Bedarf weiter steigen – und dann müsse gehandelt werden. „Wir kommen wohl bei der U3-Betreuung nicht um einen Neubau herum“, sagte Berg. Eine Möglichkeit sei die Erweiterung beim Kinderhaus, das 200 Quadratmeter große Grundstück in der unmittelbaren Nachbarschaft eigne sich dafür. „Wir können dem Thema Erweiterung eigentlich gelassen entgegen blicken. Wenn man den Bebauungsplan hat und in der Hinterhand noch zehn Millionen Euro, ist das machbar“, sagte Berg.

Seit 2012 ist die Gemeinde Mittelbiberach schuldenfrei und verfügt über ausreichend Rücklagen. Der Rat hat sich einstimmig für den Vorschlag der Gemeinde ausgesprochen, die Verlängerung der Kleingruppe in Reute zu beantragen und eine Planungsrate für einen Neu- oder Ausbau zu beantragen. Wie hoch die Rate ausfällt, ist noch nicht beschlossen.