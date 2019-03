Mittelbiberach stellt Bebauungsplan für den Ortskern auf

Die Mittelbiberacher Ortsdurchfahrt soll langfrsitig ein neues Gesicht erhalten, Gebäude sollen saniert oder neu gebaut werden. Das Geld dafür kommt zum Teil vom Landessanierungsprogramm, die Entwicklungskonzepte von einem Stadtplaner. Doch bislang fehlten die Regeln, wie in der Ortsmitte künftig gebaut werden darf. Für den Bereich südlichwestlich des Rathauses hat der Gemeinderat daher nun einen Bebauungsplan aufgestellt. Die Gemeinde erhofft sich davon auch, eine Handhabe zu bekommen gegen eine Bebauung, die nicht dem Ortsbild entsprechen könnte.

Die Zeit drängt, betonte Bürgermeister Florian Hänle in der vergangenen Ratssitzung. „Ohne Bebauungsplan, gibt es keine Möglichkeit, rechtlich regulierend einzugreifen“, erklärte er. Die Gemeinde setze sich auch weiterhin für die Nachverdichtung ein, diese müsse jedoch „dem Ortsbild gerecht bleiben“, betonte der Bürgermeister.

Umgebungsbebauung birgt Risiko

Das Problem auf dem rund zwei Hektar großen innerörtlichen Gebiet ist zum einen die Nähe zum Rathaus, zum anderen die dichte Bebauung in der Umgebung. Würde sich ein Investor nach der Umgebungsbebauung richten, könnte er das Rathaus als Referenz für die Baugröße nehmen, ebenso wie die dichte Umgebungsbebauung. Das Ergebnis wäre im Extremfall ein überdimensioniertes Bauwerk, so die Befürchtung der Stadtverwaltung. Da ein Verkauf eines rund 2800 Quadratmeter großen privaten Grundstücks offenbar unmittelbar bevorstand, sei ein rasches Handeln notwendig gewesen, erklärt Bürgermeister Hänle im Gespräch mit der SZ.

Die Räte haben dem Bürgermeister bereits in der Ratssitzung größtenteils zugestimmt. „Wenn es jemand drauf anlegt, haben wir sonst keine Rechtssicherheit“, sagte Birgit Raudies. „Ohne den Bebauungsplan hätten wir kein Regelwerk, um einzugreifen.“ Auch Manfred Wonschak erklärte: „Wir kommen um den Bebauungsplan nicht herum.“

Gemeinderat Antonius Moll stimmte dem Aufstellungsbeschluss ebenfalls zu, äußerte jedoch den Wunsch, dass man auch privaten Bauherren „gestalterischen Spielraum“ lasse. Die Gemeinde solle „fortschrittlicher denken“ und zum Beispiel „auch runde Fenster“ zulassen. Bürgermeister Hänle war derselben Meinung: „Wir wollen den modernen Weg gehen“, sagte er.

Kritik an dem Vorhaben der Verwaltung kam vor allem von Gemeinderat Hans Mast: „Ich kann heute in keiner Weise mitgehen“, erklärte er. Er forderte, das zum Verkauf anstehende Grundstück aus dem Bebauungsplan auszuklammern. Kritik äußerte er auch daran, dass die Verwaltung nicht den Stadtplaner Roland Groß für die Erstellung des Bebauungsplans vorgeschlagen hatte. Groß ist mit der Ausarbeitung des Entwicklungskonzepts für die Ortsdurchfahrt beauftragt. Bürgermeister Hänle sprach sich hingegen dafür aus, das Büro Planwerkstatt aus Kressbronn zu beauftragen, in Abstimmung mit dem Stadtplaner Groß. Ansonsten könnte sich der Beschluss in die Länge ziehen, da Groß aufgrund einer Urlaubszeit den Plan nicht rechtzeitig liefern könne.

Mast kritisierte: „Was wir hier machen, ist nicht gut. Wir schlagen Herrn Groß vor den Bug.“ Gemeinderat Klaus Nägele hakte nach, warum die Gemeinde den Auftrag nicht an ein örtliches Planungsbüro gegeben habe. Bürgermeister Hänle antwortete: „Ich tu mir in diesem Fall leichter, wenn ich jemanden habe, der möglichst unvoreingenommen ist.“

Selbst wenn es bei ähnlichen Bauvorhaben bislang keine Probleme mit den Bauvorgaben gegeben habe, sei es nicht gesetzt, dass das auch in Zukunft so bleibe. „Ihr hattet immer das Glück, dass ihr örtliche Bauträger hattet“, sagte Hänle an die Adresse des Gemeinderats. Der Rat stimmte schließlich bei einer Gegenstimme von Hans Mast und einer Enthaltung dafür, das Büro Planwerkstatt am Bodensee aus Kressbronn mit der Erstellung des Bebauungsplans „Ortskern Mittelbiberach“ zu beauftragen. Die genauen Bauvorschriften sollen nun erarbeitet werden. Der Plan wird im beschleunigten Verfahren ohne eine Umweltprüfung aufgestellt.