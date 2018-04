Mittelbiberach schafft neue Krippengruppe im Kinderhaus

In den Kindergärten in Reute und Mittelbiberach werden die Plätze knapp: Ab November rechnet die Gemeinde mit einer deutlichen Überbelegung – und will gegensteuern: Der Gemeinderat hat die Einrichtung einer Kindergruppe für Zwei- bis Dreijährige im Kinderhaus Poststraße in Mittelbiberach beschlossen. Mittelfristig denkt die Gemeinde über den Ausbau des Dachgeschosses im Kindergarten Zeppelinstraße oder einen Neubau nach, falls die Anmeldezahlen weiter steigen.

Der Anstieg der Zahlen kam unerwartet, betont Bürgermeister Hans Berg. Die Gründe seien vielseitig: Viele Kinder kommen inzwischen sehr früh in den Kindergarten und der Anteil der unter Zweijährigen steige. Hinzu komme, dass mehr Kinder zurückgestellt werden, weil sie noch nicht schulreif sind. Ebenso sei die Zahl an Kinder von Geflüchteten angestiegen.

So zeige sich in den Kindergärten folgendes Bild: Der Kindergarten Reute ist „sehr gut“ belegt. Mit einer zusätzlichen Kleingruppe sei eine Überbelegung verhindert worden, stellt die Gemeindeverwaltung dar. Auch das Kinderhaus Poststraße sei „gut“ ausgelastet. „Hier haben wir eine Punktladung erreicht“, sagt Bürgermeister Berg.

Sorgenkind dagegen sei der Kindergarten in der Zeppelinstraße. Die Gemeinde prognostiziert hier in den Sommermonaten eine Überbelegung von knapp 20 Plätzen. „Das war so nicht zu erwarten“, erklärt Berg. Insgesamt zeige sich für die Gesamtgemeinde in den Monaten Juni bis August eine Überbelegung von 30 Plätzen. „Für sich betrachtet sind diese Zahlen problematisch“, betont Berg. Deshalb soll ab Herbst dieses Jahres eine weitere Krippengruppe im Kinderhaus Poststraße eingerichtet werden. Kurzfristig Kinder im Dachgeschoss Zeppelinstraße unterzubringen, sei aufgrund der Bauvorschriften nicht möglich.

Lösung mit geringem Aufwand

Für die zusätzliche Krippengruppe will die Gemeinde gemeinsam mit der Kindergartenleitung Sabine Merk und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales abklären, ob die Räume für die Gruppe verwendet werden können, die mit der Verlegung der Hortbetreuung in die Schule freigeworden sind. Zudem muss die Gemeinde die Änderung der Betriebserlaubnis beantragen. Diese Lösung mit einer zusätzlichen Gruppe ließe sich dann mit „einem geringen finanziellen Aufwand“ realisieren.

Für eine neue Gruppe will Mittelbiberach 2019 die erforderlichen Personalstellen einplanen. Der Gemeinderat hat grünes Licht gegeben für die Ausschreibung der Stellen.