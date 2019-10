Mittelbiberachs Bürgermeister Florian Hänle hat während der jüngsten Gemeinderatssitzung mehrere Blutspender aus Mittelbiberach und Reute geehrt.

Die Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden erhielten Karin Cieslikowski und Christina Frisch.

Frank Maier wurde für 25 Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25 ausgezeichnet. Mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50 wurden Helga Rueß und Georg Gerber für 50-maliges Blutspenden ausgezeichnet. Für 75-maliges Blutspenden erhielten Anneliese Rief und Paul Stark die Blutspendernadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75.

Bürgermeister Hänle verlieh den Blutspendern die Ehrennadeln und Urkunden des DRK und bedankte sich bei den Blutspendern für ihren selbstlosen und lebensrettenden Dienst. Als kleines Dankeschön erhielt jeder Blutspender ein Präsent von der Gemeinde. Ein besonderer Dank ging auch an Thomas Schilling vom DRK, das für die Durchführung der Blutspendenaktionen verantwortlich ist. Schilling bedankte sich ebenfalls bei den Blutspendern.