Mittelbiberach bekommt mehr als 1,6 Millionen Euro

Die Gemeinde Mittelbiberach wird mit rund 1,6 Millionen Euro vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Das haben die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) mitgeteilt. Die Gelder stammen aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau.

„Wir haben vereinbart, acht Milliarden Euro jährlich in den Breitbandausbau zu investieren, um endlich schneller zu werden, auch im ländlichen Raum. Das Geld kommt auch in der Region an“, erklärt Rief. Im vergangenen und in diesem Jahr sind bereits mehr als 100 Millionen Euro in den Wahlkreis Biberach geflossen. Verzahnt mit Landesprogrammenn bekommen die Gemeinden bis zu 90 Prozent der Investitionssumme als Förderung. Das ist auch dringend notwendig. „Die Bürgermeister sagen mir immer wieder, wie teuer es ist, die vielen Ortsteile, Weiler und Einzelgehöfte anzuschließen“, sagtJosef Rief.

Bisher gilt die öffentliche Förderung von Breitbandausbau in Gebieten, die bereits mit mehr als 30 Mbit/s versorgt sind, als unerlaubte Beihilfe für die Netzbetreiber. Die Bundesregierung hat bei der EU-Kommission erreicht, dass diese Grenze Ende 2022 fällt und dann noch mehr Gebiete gefördert ans Glasfasernetz angeschlossen werden können.

Mittelbiberach erhält das Geld für den Anschluss von unterversorgten „weißen Flecken“ an das Gigabitnetz unter anderem in den Ortsteilen Oberdorf und Reute. Mit der Förderung übernimmt der Bund die Hälfte der geschätzten Gesamtkosten in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro , wie der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) mitteilt.

Gerster betont: „Der Bund sendet mit dem Bundesprogramm Breitbandförderung ein starkes Signal an den ländlichen Raum. Umso wichtiger, dass die ergänzende 40-prozentige Kofinanzierung durch das Land bald zugesagt wird.“ Bisher dauere oft es noch „viel zu lange, bis Kommunen vom Land die notwendige ergänzende Förderung und damit Planungssicherheit bekommen – und mit den Arbeiten auch tatsächlich begonnen werden kann“.