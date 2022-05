Mittelbiberach begeht Ulrik Nisch Fest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Ehren der seligen Schwester Ulrika findet jedes Jahr, Anfang Mai, in Mittelbiberach eine Prozession zur Zweifelsbergkapelle statt. Der Prozessionszug startet von ihrem Geburtshaus in Mittelbiberach und endet an der Kapelle auf dem Zweifelsberg. Der Zug wird traditionell von der Historischen Bürgerwehr angeführt, gefolgt von der Geistlichkeit und der Gemeinde.

Auch dieses Jahr wurde diese langjährige Tradition fortgesetzt. Eine besondere Bedeutung kam dieses Jahr dem Ereignis zu, da die Vereidigung der Soldaten der Bürgerwehr für die nächsten 6 Jahre anstand. Bei diesem Gelöbnis schwören die Soldaten der Historischen Bürgerwehr nicht nur der Bürgerwehr die Treue, sondern darüber hinaus auch sich „im Dienst und außer Dienst“ ehrenvoll zu verhalten.

Zu diesem feierlichen Anlass kam neben Landeskommandant Jürgen Rosenäcker aus Crailsheim auch Abordnungen aus Ehingen, Munderkingen, Saulgau und Dietenheim.