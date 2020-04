Ein Autofahrer hat am Donnerstag haltende Autos bei Mittelbiberach übersehen.

Wie die Polizei berichtet, fuhren gegen 14.30 Uhr mehrere Fahrzeuge von Grodt in Richtung Reute. Ein landwirtschaftliches Gespann mit Überbreite kam entgegen. Sicherheitshalber hielten die Autos an, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein 66-Jähriger mit seinem Opel erkannte die haltenden Autos aber zu spät. Nahezu ungebremst fuhr er einem Mercedes in das Heck. Den schob es wiederum auf einen davor stehenden Audi.

Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher und der 48-jährige Mercedes Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer des Opel in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.