Medaillenregen für Mittelbiberacher

37 Mädchen und Jungen des FC Mittelbiberach sind beim Gaukinderturnfest in Leutkirch angetreten und haben viele Medaillen geholt. Insgesamt waren mehr als 400 Kinder aus dem Turngau Oberschwaben am Start.

Die älteren Mädchen mussten im gemischten Sechskampf an Boden, Reck und Sprung Pflichtübungen zeigen, dazu kamen drei leichtathletische Disziplinen. Alle anderen nahmen am Wahlwettkampf teil. Aus Boden, Reck, Barren, Sprung, Minitrampolin, „Easy Jump“ und „Criss-Cross“ (zwei Seilspringdisziplinen) konnten sie sich einen Dreikampf zusammenstellen.

Fast in jeder Wettkampfklasse, in der Mittelbiberacher dabei waren, erreichten diese auch einen Podestplatz. In der E-Jugend siegte Justus Mey bei seinem allerersten Wettkampf. Nikolaus Riess holte sich in der D-Jugend Bronze. Niclas Kling belegte in der C-Jugend Rang eins, Bronze ging an Theo Behringer.

Beim Wahlwettkampf der Mädchen siegte in der E9 Inka Pfarherr, Leanna Duscha erhielt Bronze. Gold bei den Zehnjährigen nahm Lina Bernlöhr in Empfang, bei den Elfjährigen gab es Gold für Maybrit Kreye und Silber für Charlotte Musch. Emilia Scheerer hieß die Siegerin bei den Zwölfjährigen, Sophia Steinhauser errang Bronze. Ebenfalls Bronze erreichte Anita Kelmendi in der C 13. Sarah Philipp erhielt in der B-Jugend für ihre sauberen Übungen die Goldmedaille.

Im gemischten Sechskampf bewiesen die FCM-Mädels ihre Vielseitigkeit. In der C-Jugend siegte Madita Reisch vor Nina Schilling und Angelina Kafka. Auch die ältesten FCM-Mädchen landeten einen Dreifachsieg. Gold ging an Nadja Falke, Silber an Melanie Giurdanella und Bronze an Emily Reisch.