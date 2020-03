Der Mittelbiberacher Gemeinderat hat den Auftrag für die Durchführung und Auswertung eines Markterkundungsverfahrens für die Breitbandversorgung in Mittelbiberach und Reute an das Büro GeoData GmbH vergeben. Das Markterkundungsverfahren soll Auskunft über geplante privatwirtschaftliche Ausbauabsichten der verschiedenen Netzanbieter in den kommenden drei Jahren geben und ist Voraussetzung für jegliche Förderung über Landes- oder Bundesförderprogramme.