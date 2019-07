Malteser feiern in Mittelbiberach Geburtstag – Wo sich die Gemeinschaft überall engagiert

Der Malteser Hilfsdienst Biberach hat in der Mittelbiberacher Kirche und im Schlosspark das 20-jährige Bestehen gefeiert und zahlreiche Projekte vorgestellt.

Das Fest begann mit einer Messe. Pfarrer Wunibald Reutlinger, im Messgewand mit dem Malteserkreuz, beklagte in seiner Predigt den Egoismus mancher Menschen. Wahre Freiheit, so Reutlinger, führe zur Bescheidenheit und der positiven Hinwendung zum Menschen. Diese Hinwendung werde auch beim Malteserhilfsdienst praktiziert.

Diesen Aspekt betonte auch Albrecht Graf Brandenstein-Zeppelin im Gespräch mit der SZ. Er hat den Hilfsdienst als Vorsitzender gegründet und erklärte: „Wir helfen auf vielfältigste Weise den Menschen.“ Dazu zählen neben Hilfen für Kinder auch ein Kirchenfahrdienst.

Die Gemeinschaft der Malteser geht zurück auf ein Hospiz in Jerusalem. Der Hauptsitz wurde aber von Rhodos nach Malta verlegt – daher der Name. International ist dieses Hilfswerk des Malteserordens in mehr als 20 Ländern mit 200 Projekten tätig.

Im Mittelbiberacher Schlosspark gab es Einblicke in die Arbeit der Biberacher Malteser-Gemeinschaft und die konkreten Projekte.

Vielseitiger Einsatz für Schwache

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Walter Musterle zum Beispiel stellte den „Sonnenzug“ vor, bei dem Menschen aus Pflegeheimen eine Bodenseerundfahrt angeboten wird. Heilige Messe, Verpflegung und Rücktransport wird von den Ehrenamtlichen für etwa 50 Menschen organisiert.

Seit Bestehen des Malteser Hilfsdienstes unterstützen die Biberacher Malteser zudem ein Kinderheim in Schweidnitz in Polen mit rund 60 Kindern, die aus schwierigsten Familienverhältnissen kommen. Außerdem, so Gerhard Prestle, helfen sie in einem Behindertenheim und einem Obdachlosenheim. „Wir haben einen guten Kontakt zur Schweidnitzer Stadt und der Landkreisverwaltung. Damit die vielfältigen Spenden auch an die richtige Stelle kommen“, sagte Prestle.

Walter Hänle erzählte von sehr schlechten Bedingungen in einem Kinderheim in Rumänien. „Hier haben wir das Dach saniert und unterstützen die Suppenküche“. In Rumänien werden bedürftige Familien mit schwerstbehinderten Kindern unterstützt.

Und Michael Löhrhoff erinnerte an den „Hausnotruf“, der in jedem Haushalt sein sollte.

Karl Maucher, der ehrenamtliche Geschäftsführer des Malteser-Hilfsdienstes sieht seine Arbeit, wie alle Mitglieder, als ein Dienst für die Gemeinschaft unter dem Motto: „Glauben und helfen.“

Dieses Konzept der Biberacher Malteser will der Überraschungsgast und ehemalige Botschafter Griechenlands in Deutschland Joannis Theofanopoulos nun auch in Athen installieren, wie er in Mittelbiberach erzählte.