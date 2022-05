Kleiner Fehler, großer Schaden

Einen Schaden im sechsstelligen Bereich hat ein Mann in Mittelbiberach verursacht. Ursache war ein simpler Fehler.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 37-jähriger Mann am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Ziegeleistraße von Biberach kommend in Richtung Mittelbiberach. Dbaei missachtete er die Vorfahrt eines vom Amselweg in die Ziegeleistraße einbiegenden 23-jährigen Porschefahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Schaden, den die Polizei mit insgesamt etwa 40 000 Euro beziffert.