Kleidung für Menschen mit Behinderung

Mittelbiberach (sz) - Da in diesem Jahr wegen der Pandemie bereits im Frühjahr und jetzt auch in der Vorweihnachtszeit die üblichen Hilfstransporte zu den Kinderheimen in Polen und Rumänien nicht stattfinden konnten, haben sich die Malteser der Kreisgliederung Biberach entschlossen, in diesem Jahr vor Ort zu helfen.

In Mittelbiberach wurden behinderte Menschen, die in Wohngemeinschaften zusammenleben, in den vergangenen Tagen mit Alltagswäsche beschenkt. Ebenso bekamen die Mitglieder des Zirkus Renz, der sich zurzeit in Mittelbiberach aufhält, solche Pakete. Unterstützt wurde auch die Aktion „Weihnachtsbaum“ des Rathauses Mittelbiberach. Jede Person, die sich ein Geschenk vom Weihnachtsbaum gewünscht hatte, bekam zusätzlich von den Maltesern ein Wäschepaket.

Auch bekommen 15 junge Vietnamesen, die sich bei der Kolpingsakademie in Riedlingen auf den Pflegeberuf vorbereiten, ein Präsent. Diese Präsente können allerdings erst im neuen Jahr übergeben werden, da dort momentan nur virtueller Unterricht stattfinden kann.

An das Kinderhospitz in Bad Grönenbach und den Pfarrer Jaison aus Mittelbiberach wurde eine Geldspende in Höhe von jeweils 500 Euro übergeben. Mit diesem Geld unterstütze Pfarrer Jaison ein Straßenprojekt in Bombay in Indien und ermögliche dadurch den Kindern ein tägliches warmes Essen und einen Schulbesuch, teilen die Malteser mit.