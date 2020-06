Kindergartengebühren für Mai und Juni entfallen für einige Eltern

Das wird viele Eltern freuen und ein wenig finanzielle Erleichterung bringen: Der Gemeinderat hat in der Sitzung am Montag einstimmig dem Erlass der Elternbeiträge für Kinder zugestimmt, die wegen der Corona-Pandemie nicht in den Kindergärten und im Hort der Gemeinde betreut werden konnten. Dies betrifft die Monate Mai und Juni 2020,.

Seit 27. März 2020 waren alle Schulen und Kindergärten geschlossen. Eine Notbetreuung erfolgte nur für Kinder von Beschäftigten in systemrelevanten Berufen wie medizinisches und pflegerisches Personal, Polizei oder Feuerwehr oder wenn die Eltern vom Arbeitgeber unabkömmlich gestellt wurden, darauf hat die Gemeindeverwaltung auch in ihrer Sitzungsvorlage hingewiesen.

Bereits für den Monat April, in dem nur eine Notbetreuung möglich war, wurde auf den Elternbeitrag für Eltern nicht betreuter Kinder, verzichtet. Dies hatte der Gemeinderat bereits in der Sitzung am 30. März beschlossen (SZ berichtete). Ab dem 18. Mai sind die Kindertageseinrichtungen in den eingeschränkten Regelbetrieb mit einer maximalen Belegung von 50 Prozent der Gruppenstärke übergegangen.

Nach aktuellem Stand könnte ab 29. Juni die vollständige Aufnahme aller Kinder erfolgen. „Ab diesem Zeitpunkt muss der Beitrag wieder voll entrichtet werden“, erklärte Bürgermeister Florian Hänle. Die Verwaltung schlug daher vor, die Elternbeiträge in der Höhe des gebuchten Betreuungsmoduls zu erheben, wenn die Betreuung in Anspruch genommen wird. Wenn das Angebot allerdings nicht voll in Anspruch genommen wird oder das Kind nicht den vollen Monat betreut wurde, wird ein anteilsmäßiger Abschlag gewährt, der anhand der Betreuungsgebühr festgelegt wird.

Es besteht die Aussicht, dass die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen noch vor den Sommerferien im Regelbetrieb geöffnet werden kann. Eltern, die ihr Kind weiterhin zuhause betreuen, sollen nicht mit Beiträgen belastet werden. „Das ist auch eine Entlastung der Einrichtungen, die wegen der Zugehörigkeit zu sogenannten Risikogruppen nicht über den vollen Personalstand in der Einrichtung verfügen“, erklärte Bürgermeister Hänle.

Zu den finanziellen Auswirkungen sagte er, dass der Ausfall der Elternbeiträge für die drei Monate etwa 75 000 Euro betrage. Und: „Zur ersten Abfederung der Corona-Pandemie hat die Gemeinde vom Land Baden-Württemberg bisher rund 54 000 Euro erhalten“. Mit einstimmigem Votum sprach sich das Gremium für den Verzicht auf die Elternbeiträge aus.