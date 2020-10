Jäckle und Rief sind seit 40 Jahren bei der Feuerwehr

Die Reuter Feuerwehr hat bei ihrer Jahresversammlung ihren Kommandanten Gerhard Zick wiedergewählt und Benjamin Mast zu dessen Vertreter bestimmt. Der Gemeinderat hat den Wahlen in seiner Sitzung zugestimmt. Bürgermeister Florian Hänle gratulierte den beiden und nahm im Anschluss Ehrungen vor.

Für 25 Jahre im Dienst der Feuerwehr zeichnete Hänle den Mittelbiberacher Kommandanten Joachim Durawa mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber aus. Durawa trat 1995 in die Feuerwehr ein, er war stellvertretender Jugendwart und zehn Jahre stellvertretender Kommandant, seit vergangenem Jahr ist er Kommandant der Mittelbiberacher Wehr. Hänle lobte die gute Zusammenarbeit Durawas mit der Gemeinde im Zuge der Coronapandemie. Seit 25 Jahren gehört auch Peter Herzberg der Freiwilligen Feuerwehr an. Er hat seit vielen Jahren das Amt des Kassierers der Reuter Wehr inne. Er sei zuverlässig und pflichtbewusst, sagte Hänle. Da Herzberger verhindert war, konnte er das Ehrenzeichen in Silber nicht selbst in Empfang nehmen. Für 40 Jahre im Dienst der Feuerwehr wurden Walter Jäckle und Josef Rief ausgezeichnet. Walter Jäckle trat 1979 in die Reuter Wehr ein, zu den Ämtern, die er übernahm, zählten das des Schriftführers und die Mitgliedschaft im Ausschuss. Jäckle habe eine ruhige Art und sei sehr geschätzt bei den Kollegen, sagte Hänle. Für 40 Jahre im Dienst der Feuerwehr wurde auch Josef Rief ausgezeichnet. Er trat 1980 in die Mittelbiberacher Feuerwehr ein, er war Atemschutzbeauftragter und über viele Jahre Ausschussmitglied. Josef Rief sei „ein Feuermann mit Leib und Seele“, sagte Hänle. Er überreichte Jäckle und Rief das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold.