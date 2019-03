Island, Weltraum, starke Frauen: Mittelbiberacher Künstlerin stellte ihre Werke aus

Die Kunstwerke von Barbara Straessle sind vielfältig, farbenfroh – und Wegweiser in ferne Welten: Unter dem Motto „Inspiration“ stellt die 59-Jährige Mittelbiberacherin im Rathaus der Gemeinde aus. Seit dieser Woche ist die Ausstellung im Rathaus zu sehen.

In einer lauen Sommernacht, wenn sich der Himmel sternenklar zeigt, dann begibt sich Straessle oft in ihren Garten in Reute und wartet, bis die letzten Lichter erloschen sind. „Nachts ab etwa ein Uhr ist der Sternenhimmel meist am schönsten“, sagt sie. „Wunderbar“ seien die Sterne zu sehen und selbst manche Planeten erkennt sie am Firmament. Venus, Mars, die Sternenbilder. Manchmal blickt sie auch durch ein Teleskop in den Nachthimmel, doch selbst dann sieht sie nicht, was sie später malen wird.

Der Nachthimmel dient der Künstlerin oft als Inspiration, doch Straessle sieht sich auch häufig Fotos vom Hubble-Weltraumteleskop an. „Mich fasziniert die Weite und das Ruhige.“ Das Universum ist seit jeher Gegenstand ihrer Bilder.

Doch Straessle hat auch noch weitere Themen: Eine andere Welt habe sie auch bei ihrer Island-Reise im vergangenen Frühjahr erlebt, erzählt sie. „Island hat mich auch an einen fremden Planeten erinnert.“ Wasserfälle, schneebedeckte Berge, karges Land: Die Eindrücke hat sie in Bildern festgehalten, mal abstrahierter, mal detailliert.

Starke Frauen als Vorbilder

Fast immer malt Straessle mit Öl- oder Acrylfarben. „Die Ölfarben brauchen oft Monate, bis sie richtig trocken sind“, erzählt sie. Dann ist Geduld gefragt. Doch Straessle kann inzwischen auf einen großen Fundus an Bildern zurückgreifen. Knapp 300 Kunstwerke hat sie bereits gemalt, 37 davon sind jetzt in Mittelbiberach zu sehen. Darunter auch weitere Themen wie etwa Porträts von starken Frauen, die Straessle ein Vorbild waren. „Frauen, die kein Blatt vor den Mund nehmen.“

Eine besondere Rolle in ihrem Leben habe ihre Mutter und ihre Tante gespielt, erzählt sie. In Mittelbiberacher Rathaus hängen ihre Porträts nun direkt neben Nicole Kidman. „Das sind alles starke Frauen für mich“, erzählt die Künstlerin. Das Interesse an Farben und Formen habe sie bereits als Kind gespürt, als sie in der Gärtnerei der Familie mit arbeitete. Kränze, Gestecke, Sträuße binden – „das hat mir damals schon Spaß gemacht.“

Straessle entschied sich dennoch dafür, zunächst eine Ausbildung zur Arzthelferin zu absolvieren. Doch die Kunst ließ sie nicht los. Später dann, als ihre Kinder älter waren, hatte sie wieder Zeit für ihre Passion. An der Züricher Kunstschule belegte sie ein Grafik-Studium und begann 1999 mit Ausstellungen. Bis heute sei die Malerei ihre große Leidenschaft, sagt Straessle. Oft verbringe sie den ganzen Tag in ihrem kleinen Atelier.

Natürlich freue sie sich, wenn sich die Ausstellungsbesucher von ihren Bildern begeistern lassen. Schließlich stecken oft viele Stunden Arbeit darin. Doch davon leben kann sie nicht. „Bilder zu verkaufen, ist wirklich schwierig.“ Aber das ist ihr auch gar nicht so wichtig: Jedes Bild habe etwas sehr persönliches. „Das ist ein bisschen so, als würde ich mein Inneres nach außen kehren.“ Und natürlich träume sie manchmal auch von fernen Welten.

Nach Island zum Beispiel habe sie immer wieder Sehnsucht. Aber eine Reise ins Weltall? Straessle überlegt. „Zuhause ist es eigentlich auch ganz schön“, meint sie. Überlegt und fügt dann hinzu: „Aber mit meinem Mann zusammen würd ich’s machen.“