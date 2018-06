Die Gemeinde Mittelbiberach wird im Ortsteil Reute neue Bauplätze schaffen. Der Gemeinderat hat jetzt das rechtliche Verfahren für den Bebauungsplan „Gartenäcker“ eingeleitet. Bürgermeister Hans Berg sagte: „Wir sind froh, dass wir heute den Startschuss geben können.“ Denn die Gemeinde kann momentan keine Bauplätze mehr anbieten, alle zuletzt erschlossenen Parzellen sind verkauft.

Der jetzt gefasste Aufstellungsbeschluss grenzt zunächst die Umrisse für das künftige Baugebiet in Reute ab: Bebaut werden soll die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche, die von der Blumen- und der Bergstraße u-förmig umschlossen werden. Im Nordwesten ist das Plangebiet durch den bestehenden Feldweg begrenzt. Wie viele Bauplätze entstehen, wird erst die weitere Planung zeigen. Das Büro ES Tiefbauplanung wurde damit beauftragt, Vorschläge für die Straßenführung und Parzellierung zu erarbeiten. Das Plangebiet umfasst aber immerhin fast 2,5 Hektar.

Ingenieur Erwin Schmid sagte, dass es sich ganz im Sinne des Gesetzgebers um eine Arrondierung im Ortskern handle: Das anvisierte Wohngebiet ist von drei Seiten von bestehender Bebauung umschlossen. „Verkehrstechnisch ist es gut erschließbar“, sagte Schmid. Was die Ableitung des Regenwassers angeht, könne man an vorhandene Gräben anknüpfen. Für das Oberflächenwasser von den Äckern werde man Vorkehrungen treffen müssen, das sei jetzt schon klar. Im Übrigen soll eine Baugrunduntersuchung Aufschlüsse geben, was bei der Erschließung nötig und möglich ist. Schmid wagte aber schon mal die Prognose: „Ich glaube, dass ein super Gebiet rauskommt.“ Es ist nach Süden geneigt.

Beschleunigtes Verfahren

Da es sich um eine Innenentwicklung innerhalb des Siedlungskörpers handelt, kann der Bebauungsplan in Abstimmung mit dem Landratsamt Biberach nach einem beschleunigten Verfahren erstellt werden. Das Gesetz sieht in solchen Fällen keinen Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichbilanz vor. Eine Untersuchung, ob auf dem Gelände schützenswerte Pflanzen und Tiere heimisch sind, ist dennoch erforderlich; damit beauftragt der Rat den Biologen Josef Grom aus Altheim bei Riedlingen. Dem Vorhaben und der Vorgehensweise hatte zuvor der Ortschaftsrat Reute zugestimmt. Gemeinderat und Ortsvorsteher Hans Mast sagte, das beschleunigte Verfahren „spart Zeit und Kosten – auch für die späteren Käufer“.

Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan für Wohnbebauung vorgesehen. Berg würdigte die Bereitschaft der vorherigen Eigentümer, die Grundstücke zu verkaufen. Gemäß einem Grundsatzbeschluss entwickelt die Gemeinde Baugebiete nur dort, wo sie Eigentümerin ist.

Der Lageplan und die Begründung können demnächst für vier Wochen im Rathaus eingesehen werden. Später können Behörden und Bürger trotz des beschleunigten Verfahrens noch Stellung nehmen.