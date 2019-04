In der Wohnanlage Imhof sind 31 Wohnungen entstanden

Die „Wohnanlage Imhof“ in Mittelbiberach ist am Freitag eingeweiht worden. 31 Wohnungen sind dort entstanden. Vertreter der Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach, Eigentümer, Handwerker, Architekt, aber auch die Mieter nahmen an der Feier teil.

Um das Fest trotz des schlechten Wetters begehen zu können, musste es in die Tiefgarage verlegt werden. Das tat der Freude keinen Abbruch, denn für die Oberländer Alphornbläser war die Akustik besonders gut.

350 Wohnungen in 26 Jahren

Gut und durchdacht sei das Konzept dieser gesamten Anlage, so der Gesellschafter Paul H. Guter, der auch nach seiner Begrüßung am Alphorn mit der Gruppe spielte. „Wir von der Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach haben seit 26 Jahren 350 Wohnungen gebaut. Unsere Devise ist, dass wir qualitativ hochwertig bauen, wir wollen, dass die Menschen sich wohl fühlen.“ Denn, so Guter: „Wir bauen den Menschen ein zu Hause.“

Bürgermeister Florian Hänle, selbst Mieter in einem der Häuser, lobte die Lage, die Infrastruktur und die Anbindung an die Stadt Biberach. In acht Minuten sei er mit dem Bus in Biberach, das sei einfach wunderbar“, sagte Hänle in seiner Begrüßung. „Außerdem kann ich zu Fuß ins Büro gehen.“

Kreisbaumeister Hubert Baur verwies unter anderem auf die Problematik, Grundstücke zu bekommen. Er bezeichnete die Wohnanlage als Vorzeigeprojekt. Die Regie für den Ablauf des Festes hatten die Geschäftsführer und Gesellschafter Hildegard Guter und Albert Schmid.

Pfarrer Wunibald Reutlinger betete für alle und segnete das Haus und seine Bewohner, er brachte auch in einige Wohnungen den Segen Gottes – mit der Assistenz von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, der ebenfalls zu den Gesellschaftern der Grundbesitzgesellschaft zählt.

„An Gottes Segen ist alles gelegen. Wir stellen alles unter den Schutz des Heiligen Josef, des Patrons der Arbeiter und Unternehmer. Deshalb haben wir in allen unseren Bauprojekten eine geweihte Statue des Heiligen Josef stehen. Ich sehe dies auch als Kultur am Bau“, sagte von Brandenstein-Zepplin. „Wir sind auch deshalb so erfolgreich, weil wir alle Beteiligten von der Kommune bis zum Käufer in unsere Arbeit mit einbinden, denn nur im Team sind wir erfolgreich.“