Impfaktion in Mittelbiberacher Festhalle

In Mittelbiberach besteht am Donnerstag, 20. Januar, die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Geimpft wird zwischen 15 und 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Mittelbiberach in der Schulstraße 6. Die Terminvereinbarung ist online möglich über die Startseite der Gemeinde Mittelbiberach www.mittelbiberach.de oder telefonisch unter 07351/ 1818-20. Das Impfangebot wird durch eine Kooperation des Mobilen Impfteams des DRK-Kreisverbandes Biberach mit der Gemeinde Mittelbiberach ermöglicht. Verimpft werden die Impfstoffe mRNA (BioNTech oder Moderna) und Vektor (Johnson & Johnson). Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht. Zum gebuchten Impftermin sind mitzubringen: Personalausweis, Impfpass, die ausgefüllte Einwilligungserklärung und das ausgefüllte Aufklärungsmerkblatt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske getragen werden muss und die Abstandsregelungen und Hygienevorgaben einzuhalten sind. „Beim Termin wird der Impfstoff verabreicht wird, welcher vorrätig ist“, teilt die Verwaltung des Weiteren mit.