IGP Youngstars Camp 2022

Jana Sanwald durfte am Wochendene vom 20. August mit ihrer Mischlingshündin Yuna für die Ortsgruppe Mittelbiberach (SV) e.V. am IGP Youngstars Camp in Ingolstadt teilnehmen.

An dieser tollen Jugendveranstaltung waren 250 Menschen, davon circa 150 Jugendliche im Alter von 6 bis 25 Jahren, beteiligt. Es waren die verschiedensten Hunderassen aus zig Nationen vetreten: Deutschland, Holland, Österreich, Schweden, Kroatien und viele mehr. Eins war von Anfang an klar: es fehlt nicht an Nachwuchs – höchstens an Förderung!

Im Team „Captain America“ konnten Jana und Yuna unter den Augen der Hundeprofis Jogi Zank, Vincenzo Magnati, Bernd Föry und Erwin Rinner im Bereich Gebrauchshundesport viel Neues lernen und wertvolle Tipps für das weitere Training mit nach Hause nehmen.

Alle Ausbilder sind einfühlsam auf jedes einzelne Mensch-Hund-Team eingegangen und die Jugendlichen konnten alle Fragen stellen, die sie bewegten. Keine Frage blieb unbeantwortet. Zitat: Bernd Föry: „Jungendliche dürfen alles fragen. Den Eltern beantworte ich heute nichts.“

Die Diensthundeschule der Bundeswehr und Diensthundeführer der Polizei Ingolstadt waren ebenfalls das gesamte Wochenende anwesend. Die Teilnehmer konnten an einem Dummy Erste Hilfe lernen und während einer spektakulären Aufführung erfahren, was die Gebrauchshunde im Einsatz können müssen.

Auch konnte Jana Sandwald in den Bereich Hundephysiotherapie hineinschnuppern und ein paar tolle Übungen zum WarmUp/CoolDown von Lisa Rhode erlernen.

Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung bombig, alle haben sich gegenseitig ausgetauscht und unterstützt.

Das IGP Youngstars Camp war eine absolut gelungene Veranstaltung!