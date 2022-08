Hund rennt in Motorrad

Am Samstag erlitten Mensch und Hund in Mittelbiberach Verletzungen. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinmr Honda- Motorrad in der Buchauer Straße in Richtung Stafflangen. Auf dem Gehweg sah er einen Hund ohne Herrchen sitzen. Plötzlich rannte der Hund über die Straße und in das Motorrad des 49-Jährigen. Der Fahrer stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Auch der Hund erlitt leichte Verletzungen und flüchtete in ein Gebüsch. Dort fing ihn sein 27-jähriger Halter wieder ein. An der Honda entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro, so die Polizei. Auf den Halter des Hundes kommt nun eine Anzeige zu.