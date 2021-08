Hugo Brotzer liest Balladen

Nach Kinderbüchern, wie „Max und Moritz“ und dem „Struwwelpeter“ hat der einstige Sonderschullehrer und Mundartdichter Hugo Brotzer aus Mittelbiberach auch klassische Balladen ins Oberschwäbische übertragen. Am Samstag, 7. August, von 16 und 18 Uhr liest er aus seinem neuesten Buch „Schwäbische Kunde“ bei einer Benefizveranstaltung zugunsten der Riedlinger Musikschule in der einstigen Sankt Gerhard-Kapelle, Sankt Gerhard-Straße 1, in Riedlingen vor. Als gebürtiger und überzeugter „Ober“-Schwabe verlegt er die Originalschauplätze der Literaturklassiker vom Mittelmeer an den Bodensee, gibt den „Heinzelmännchen zu Köln“ im oberschwäbischen „Sulga“ eine zweite Heimat. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden kommen der Musikschule zugute. Foto: Privat