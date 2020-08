Die Saison 2020/21 startet laut Rahmenterminplan am Mittwoch, 2. September, mit dem ersten Spieltag in der Kreisliga B I. Am Donnerstag, 3. September, steigt der Auftaktspieltag in der Bezirksliga der Männer. Am Sonntag, 6. September, legen die Vereine in der Kreisliga A I, A II und B II los. Am selben Tag steht für die Bezirksligisten und die Mannschaften in der Kreisliga B I bereits der zweite Spieltag auf dem Programm.