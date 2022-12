Hörspielprojekt des BSBZ für deutschen Lesepreis nominiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klasse 4a der Bischof-Sproll-Grundschule hat im vergangenen Schuljahr ein ganz besonderes Buch- und Hörspielprojekt umgesetzt. Bella und Bianco und ihre vier Freunde erleben ein spannendes Abenteuer. Das Projekt war im ganzen Schuljahr ein großes Thema für die Klasse. Zunächst mussten die Geschichte und ihre Akteure kennengelernt werden. Dazu gab es ein Arbeitsheft mit Bildern zum Ausmalen, Rätseln und Platz für eigene Bilder.

Die Klassenlehrerin Christine Ruf studierte mit ihren Schülerinnen und Schülern das Hörspiel ein, das Claudia Zanker für die Klasse geschrieben hatte. Und weil lesen allein etwas eintönig war, wurden einige Abschnitte auch gesungen. Der Grundschulchor hat drei Lieder mit viel Schwung aufgenommen und die Klasse hat gerappt und gesungen – mal schwungvoll, mal leise – so, wie es die Szene eben erfordert. Coole CD-Cover wurden im Informatikunterricht gestaltet.

Mit eigenen gemalten Bildern wurde ein richtiges Kinderbuch gestaltet. Ein Werbevideo wurde mit den gemalten Bildern und den Hörspielaufnahmen zusammengestellt und die Kids konnten beim Schulfest ihr Werk auch vermarkten, um Geld für den Klassenausflug zu verdienen.

Das Projekt wurde von Christine Ruf und Claudia Zanker bei der Stiftung Lesen für den Deutschen Lesepreis eingereicht, die jedes Jahr besondere Projekte und ehrenamtliches Engagement prämiert. Unter den 428 Teilnehmern in fünf verschiedenen Kategorien wurde auch das Projekt „Bella & Bianco“ nominiert und war unter den zehn ausgewählten Projekten der Kategorie „Herausragendes individuelles Engagement in der Leseförderung“. Die Entscheidung für die ersten drei Plätze ist im November gefallen. Platz eins bis drei haben andere ehrenamtliche Projekte belegt, die im März 2023 in Berlin bekanntgegeben werden. Aber wie Christine Ruf schon in der Bewerbung geschrieben hatte: „Das Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen ist der größte Erfolg des Projekts. Preis schon erhalten!“

Es geht weiter, mit Bella & Bianco“, sagt Claudia Zanker. Das Projekt wird in diesem Schuljahr in der Grundschule Mittelbiberach mit der vierten Klasse durchgeführt. „Es wird sicher eine ganz neue CD werden: andere Stimmen, andere Musik, geänderte Texte. Ich freue mich auf dieses neue Projekt und bin gespannt auf das Ergebnis.“ Vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung der Geschichte von Bella & Bianco. Man kann gespannt sein.