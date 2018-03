Hans Berg kandidiert nicht wieder für das Amt des Mittelbiberacher Bürgermeisters. Das gab Berg in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Der Gemeinderat setzte den Wahltermin auf den 14. Oktober fest.

Berg ist seit 2002 Bürgermeister von Mittelbiberach, seine Amtszeit endet am 18. Dezember diesen Jahres. Seit 45 Jahren arbeitet Berg im öffentlichen Dienst, zunächst in Laupheim, Warthausen, dann in den Landratsämtern Biberach und Ravensburg. „Die Krönung meiner beruflichen Tätigkeit war die Zeit als Bürgermeister in Mittelbiberach“, sagte Berg in einer Stellungnahme im Gemeinderat. „Ich habe die Aufgabe immer gerne gemacht“, sagte er. Zum Ende seiner Amtszeit werde er 64 Jahre alt sein. „Ich kann dann feststellen: Alles hat seine Zeit. Es war für mich als Bürgermeister in Mittelbiberach eine sehr gute Zeit.“ Er werde für eine weitere Amtszeit nicht kandidieren, sondern in den Ruhestand treten. Für seine Frau und ihn stehe die Entscheidung lange fest.

Nach dem baden-württembergischen Wahlrecht hätte Berg sich für eine dritte Amtszeit bewerben können. Bewerbungen für das Amt sind bis zum Alter von 67 Jahren möglich, bis zur Vollendenung des 73. Lebensjahrs können Bürgermeister im Amt bleiben. „Mit 72 in den Ruhestand zu gehen, das will ich weder den Bürgern noch mir antun“, betonte Berg.

„Es ist Ihre ganz persönliche Enscheidung, wir wissen Sie haben es sich nicht leicht gemacht“, sagte Gemeinderat Manfred Wonschak. „Ich denke, als Gemeinderäte hätten wir uns es sehr gut vorstellen können, mit Ihnen an der Spitze weiterzumachen“, sagte Wonschak. „In den 16 Jahren haben wir viel diskutiert, beraten, entschieden. Es war ein sehr gutes Miteinander, ein guter Umgangston. Es wurde viel für die Gemeinde erreicht, sie steht sehr gut da.“

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Wahltermin auf den 14. Oktober festzulegen. Eine mögliche Neuwahl wäre dann am 28. Oktober, Amtsantritt am 19. Dezember.