Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Mittelbiberach stehen fest: Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am vergangenen Montagabend hatten sich die beiden Bewerber Florian Hänle und Matthias Weber beworben. Weitere Bewerbung seien nicht eingegangen, wie der Gemeindewahlausschuss bekannt gegeben hat. Der amtierende Bürgermeister Hans Berg wird aus Altersgründen in den Ruhestand gehen (SZ berichtete). Die Wahl findet am Sonntag, 14. Oktober, statt. Für die kommenden Tage und Wochen haben beide Kandidaten bereits Vorstellungsrunden Reute und Mittelbiberach angekündigt.