Hänle setzt Breitband, Wohnbau und Betreuung ganz oben auf die Liste

Mittelbiberachs neuer Bürgermeister Florian Hänle wird sein Amt am 19. Dezember antreten. Drei große Themen hat er auf der Agenda, die er als erstes angehen möchte: Breitbandausbau, Wohnbau, Kinderbetreuung.

58,4 Prozent der Stimmen hat Florian Hänle bei der Bürgermeisterwahl geholt, in drei von vier Wahlbezirken lag er vor seinem Mitbewerber Matthias Weber. Sein bestes Ergebnis erzielt Hänle in Reute mit 68,1 Prozent (Weber 31,9 Prozent). 64,1 Prozent (Weber 35,4) holte er im Bezirk Turn- und Festhalle, bei den Briefwählern kam er auf 56 Prozent (Weber 43,3). Im Bezirk Rathaus hatte hingegen Weber mit 13 Stimmen mehr die Nase vorn. Überrascht hat Hänle dieses Teilergebnis nicht, hat Weber doch in jenem Stimmbezirk seinen Wohnsitz.

Nach einem langen Wahlabend saß Florian Hänle am Montagvormittag wieder in Geltendorf am Schreibtisch. Beschwingt sei er in den Tag gestartet und habe schon überlegt, wie er seinen wenigen Resturlaub am besten für die Vorbereitung auf seine neue Aufgabe nutzen werde, erzählte der Wahlsieger. Drei Schwerpunkte möchte er zu Beginn seiner Amtszeit setzen: den Breitbandausbau, die Schaffung von Wohnraum und die Kinderbetreuung. „Diese Dinge brennen den Leuten unter den Nägeln, darauf haben sie mich am häufigsten angesprochen“, berichtet er. Im Oberdorf habe das Thema Breitband für die Menschen an erster Stelle gestanden. „Im unteren Dorfbereich Richtung Biberach war es eine Mischung aus Wohnbau und Kinderbetreuung.“ In Reute seien alle drei Themen gleich stark angemahnt worden. Die größte Herausforderung werde sicherlich der Breitbandausbau werden, weil der am längsten dauern werde, gefolgt vom Thema Wohnbau, so Hänle. Bei der Kinderbetreuung plane er als erstes eine Bedarfsabfrage, um zu ermitteln, was benötigt werde.

Mit Bürgermeister Hans Berg hat Hänle schon Termine vereinbart, denn bis 19. Dezember gilt es, die Amtsübergabe vorzubereiten. Aber nicht nur für Gespräche im Rathaus kommt er in nächster Zeit in den Ort. Am Wochenende plant er einen Besuch der Metzelsuppe der Feuerwehr.