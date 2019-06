Hänle ehrt Mittelbiberacher Gemeinderäte

Rein rechnerisch sind sie zusammen 165 Jahre in der Kommunalpolitik tätig gewesen: Zehn Ratsmitglieder sind bei der letzten Sitzung des Gemeinderats Mittelbiberach für ihr Engagement geehrt worden. Die aus dem Gemeinderat ausscheidenden Mitglieder wurden verabschiedet.

Vor Einberufung der ersten Sitzung des neu gewählten Gemeinderates muss nach der Gemeindeordnung der amtierende Gemeinderat feststellen, ob Hinderungsgründe für einzelne Mitglieder des neu gewählten Gemeinderats bestehen, erklärte Bürgermeister Florian Hänle. Einstimmig stellte das Gremium fest, dass keine Hinderungs- und Ablehnungsgründe vorliegen.

Für langjährige Tätigkeit im Gemeinde- und Ortschaftsrat ehrte Bürgermeister Hänle zehn Mitglieder ehren. „Insgesamt bringen Sie es auf 165 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit“, resümierte Florian Hänle. Die Geehrten erhielten vom Gemeindetag Baden-Württemberg eine Ehrennadel mit Urkunde und von der Gemeinde ein Präsent. „Sie haben sich mich Herzblut in die kommunalpolitische Tätigkeit eingebracht“, lobte Hänle die Geehrten und dankte ihnen für ihr Engagement. Bei den zu verabschiedenden Räten bedankte sich Hänle für ihren jahrelangen Einsatz zum Wohle des Gemeinwesens und führte ihre Tätigkeiten der vergangenen Jahre in den einzelnen Gremien auf. Bei Hans Mast war die Liste der Tätigkeiten lang. An ihn gewandt sagte er: „Sie waren ein Mensch mit Sachverstand und Überzeugungskraft“. Spontan erhoben sich die Räte und die Besucher von ihren Plätzen und gaben einen lang anhaltenden Beifall. Persönlich und auch im Namen der ganzen Bürgerschaft überreichte er den Ausgeschiedenen als Zeichen der Anerkennung ein gerahmtes Bild mit einer Luftbildaufnahme von Mittelbiberach oder von Reute.

Die Ehrungen im Einzelnen: 25 Jahre: Gemeinderat (GR) Helmut Gröber, 20 Jahre GR: Elisabeth Appel, Christof Ege, Georg Trittler, Dieter Wieland und Manfred Wonschak. 10 Jahre GR: Claus Nägele, 10 Jahre Ortschaftsrat: Hermann Zanker. 10 Jahre GR: Sieglinde Maucher und Antonius Moll. Folgende Räte wurden verabschiedet: 35 Jahre Ortschaftsrat (OR), 30 Jahre Ortsvorsteher, 25 Jahre Gemeinderat (GR): Hans Mast, 20 Jahre GR: Elisabeth Appel, 10 Jahre GR: Sieglinde Maucher und Antonius Moll, 14 Jahre Ortschaftsrat: Hermann Zanker, 5 Jahre GR: Tobias Kuon.