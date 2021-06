Gewitter mit Starkregen trifft Reute hart

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat in der Nacht zum Donnerstag im Mittelbiberacher Ortsteil Reute für erhebliche Schäden gesorgt. Der aus Voggenreute kommende Seltenbach sorgte für Überflutungen im Ortsbereich. Im Grünen Weg wurde der Keller samt zwei darin befindlichen Einliegerwohnungen geflutet.

Gegen 11 Uhr am Donnerstag ging es in Reute schon wieder ruhig zu. Vereinzelt sah man Sandsäcke und Spuren von angeschwemmtem Schlamm und Geröll. Der gemeindliche Bauhof war in der Blumenstraße damit beschäftigt, angeschwemmte Holzklötze einzusammeln und zu verladen. Der Bach, der aus Richtung Voggenreute kommt und so viel Wasser in den Ort gespült hat, war schon wieder in sein Bett zurückgekehrt.

In Unterreute waren der Vorsitzende des Sportvereins, Uwe Bohms, und ein paar Mitglieder des Vereins anzutreffen. Er hatte nach dem Sportheim geschaut. „Es ist aber nichts passiert“, sagte Bohms. An der daneben stehenden Reithalle sah man noch, dass das Wasser am Tor etwa 30 Zentimeter hoch gestanden hatte. Die Mulde in der über dem Weg liegenden Wiese war noch reichlich mit Wasser geflutet.

Erstaunlich gefasst wirkte Simone Hepp-Held im Grünen Weg. In ihrem vor zwei Jahren bezogenen neuen Haus stand der Keller samt zwei Einliegerwohnungen etwa 50 Zentimeter unter Wasser. Im Eingangsbereich zu den Untergeschoßwohnungen war es fast ein Meter. „Das Wasser kam plötzlich über die Terrasse, aber auch aus den Duschen“, erzählt die Betroffene. „Die wertvollen Möbel und Geräte sind wohl alle kaputt“, berichtete sie.

Simone Hepp-Held war am Donnerstag mit Aufräumen beschäftigt. (Foto: Geru)

Bürgermeister Florian Hänle war beim Gewitter etliche Stunden vor Ort in Reute. „Das Wasser in der Blumen- und Saulgauer Straße lief etwa 50 Zentimeter hoch“, erzählt Hänle. „Reute hat es dieses Mal richtig getroffen. Anwohner sagten mir, dass das Wasser an Stellen gekommen ist, wo bisher nie etwas war. Der mit Wasser gesättigte Boden wird wohl mit dazu geführt haben. Ältere Bürger aus Reute haben mir erzählt, der Seltenbach habe noch nie so viel Wasser gebracht wie in der Nacht zum Donnerstag.“ Die Feuerwehr musste fünf Keller auspumpen. Das Wasser in fünf weiteren Kellern haben die Bewohner selbst abgepumpt.