Gemeinde erhöht Zuschuss für Heimatfest

Es war ein riskanter Beschluss: Im vergangenen Jahr sollte das Mittelbiberacher Heimatfest „Mariä Geburt“ im Scheibengarten stattfinden und die neue Location wieder mehr Besucher anziehen. Am Ende aber machte das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung und die Traditionsveranstaltung wurde in die Festhalle verlegt. Die entstandenen Kosten übernimmt jetzt größtenteils die Gemeinde, wie der Gemeinderat beschlossen hat. Außerdem soll in Zukunft mehr Geld an den Festausschuss fließen.

Attraktiver und ursprünglicher sollte es werden, das Mittelbiberacher Heimatfest. Am Ende kamen zwar einige Zuschauer in die Festhalle, aber die Veranstaltung wurde wegen der Verlegung vor allem deutlich teurer als geplant. Auf Kosten in Höhe von weiteren 1000 Euro blieb der Festausschuss sitzen, obwohl die Gemeinde bereits einen Zuschuss von 1000 Euro gewährt hatte.

Auch die zusätzlichen Kosten für den Umzug in die Festhalle in Höhe von 850 Euro trägt nun die Gemeinde. Das hat der Rat beschlossen. Außerdem sollen in Zukunft 1500 Euro statt wie bisher 1000 Euro an den Heimatverein fließen. Das soll auch eine „bewusste Anerkennung und ein Signal“ an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer sein, wie Bürgermeister Hans Berg im Gespräch mit der SZ betonte.

Gleichzeitig sprach der Bürgermeister den Organisatoren auch ein Lob aus: Der Festausschuss habe es geschafft, durch das sofortige Benachrichtigen der Lieferanten die meisten Kosten für Beschallung, WC-Wagen oder Küchentheke nochmals abzuwenden. Teuer wurde hingegen die Reservierung der Ausschankwägen sowie die Sitzgarnituren und Krüge. Die Benutzungsgebühr für die Halle sei dagegen vom Festausschuss bereits gezahlt worden. Schriftlich habe der Festausschuss bereits im November 2017 die Übernahme der Kosten beantragt.

Veranstaltung wieder in der Halle

Nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr stehe für 2018 bereits fest, dass das Fest Anfang September wieder in der Halle stattfinden soll. Am Festausschuss sind traditionell die Vereine und Organisatoren Bürgerwehr, Männergesangsverein, Landjugend, Freiwillige Feuerwehr und der FC Mittelbiberach beteiligt, insgesamt rund 100 Ehrenamtliche. In den vergangenen Jahren kamen aber deutlich weniger Gäste als früher.