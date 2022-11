Gelungene 30. Premiere der Theatergruppe Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war wieder so weit: Theater, Theater, der Vorhang geht auf für das Lustspiel „Alles Böse zum Geburtstag“ von Folker Bohnet und Alexander Alexy. Die Regisseurin Gitte Nitz hat sich heuer für ein Stück aus dem hohen Norden entschieden, das erst einmal in die schwäbische Mundart gebracht werden musste. Aber mit 30 Jahren Theatererfahrung konnte das Ensemble diese Aufgabe ohne Probleme meistern.

Wenn also das 80-jährige Schlitzohr Richard, gespielt von Hermann Zanker, während des Stücks mehrmals Gedächtnislücken zeigt („Wer feiert Geburtstag?“) und damit seine Söhne Max (Helmut Gröber) mit Freund Wolfgang (Alois Busching), Georg (Peter Popp) und Joachim (Thomas Egger) in Wahnsinn treibt, kann sich das Publikum zurücklehnen und auf den nächsten Gag warten. Derer gibt es viele, zumal Georg einen Witz nach dem anderen zum (mehr oder weniger) Besten gibt.

Aber ein 80. Geburtstag mit 30 geladenen Gästen zu feiern bedarf einigen Aufwand, zumal Richard diese Aufgabe selbst in die Hand nehmen wollte, das dann aber wieder vergessen hatte. Die Schwiegertöchter Sylvia (Rebecca Bohms) und Beata (Claudia Egger) packen mit an, jede auf ihre Weise aber leider nicht immer gemeinsam. Die große Unbekannte in dem Stück ist Britta. Ausgerechnet zur großen Feier soll die neue Freundin von Richard der Familie vorgestellt werden. Und während sich die Söhne Sorge um ihr Erbe machen, sieht der Jubilar dem Treiben mit zunehmender Verwunderung zu.

Das junge Ansageteam hat sich vor dem Stück bei der Souffleuse Gisela Busching erkundigt, ob die Spieler ihren Text auch richtig gelernt haben – als auch das geklärt war, konnte der Vorhang endlich aufgehen.

Die Theatergruppe hat mit Claudia Egger eine neue Spielerin gewonnen, die ihren ersten Auftritt in Reute mit Bravour bestand. Der große Applaus des Publikums für sie und natürlich für die Theatergruppe war Lohn für zwei Jahre Theaterpause. Die Maske mit Petra und Yvonne Krug hatte einiges zu tun und das neue Technikteam mit Alexander und Daniel Popp und Manuel Gröber hatten alles im Griff. Wer jetzt also wissen will, was bei dem Stück passiert und was es mit der neuen Freundin von Richard auf sich hat, der kann noch Karten bekommen für die Vorstellungen am Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember, jeweils 20 Uhr unter der Telefonnummer 07351/4291726 oder Mailadresse reute-events@gmx.de.