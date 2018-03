„Gehege“ soll zum Spielgarten werden

Die Außenanlagen des Kindergartens Zeppelinstraße sollen neugestaltet werden. In der Gemeinderatssitzung in Mittelbiberach hat Architekt Jörg Sigmund vom Büro Freiraumplanung Sigmund erste Ideen vorgestellt. Die Räte haben das Büro nun beauftragt, einen neuen Spielplatz und neue Außenanlagen zu planen.

In einem waren sich alle einig: Der Zustand des Spielplatzes am Kindergarten sei nicht mehr zeitgemäß. Nach einer Prüfung mussten zuletzt bereits ein Spielturm und eine Doppelschaukel abgebaut werden, weil sie nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprachen. „Es besteht Handlungsbedarf“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Dieter Wieland. Er leitete die Gemeinderatssitzung, nachdem Mittelbiberachs Bürgermeister Hans Berg krankheitsbedingt ausgefallen war.

Die Frage sei, ob die Gemeinde lediglich „aus dem Katalog ein paar Spielgeräte aussuchen soll“ oder eine großflächige Planung in Auftrag geben soll. Zuvor hatte Architekt Sigmund bereits seine Ideen für eine Neugestaltung vorgestellt. Bislang gehe es lediglich um „ein Brainstorming“, erklärte Sigmund und stellte zunächst die Ausgangslage dar.

Der Kindergarten ist umgeben von befestigter Fläche, zu dieser Jahreszeit wirke „alles relativ grau in grau“. Lediglich die alte Rutsche ist noch als Relikt übrig, nachdem die übrigen Geräte abgebaut worden waren. Im Gegensatz dazu stehe der Pfarrgarten mit viel Grün und mehreren Bäumen. Dort wäre Platz zum Spielen und Toben vorhanden, aber der Untergrund sei häufig feucht und schattig.

Ein „durchgehendes Spielkonzept“ vermisse er, erklärte Architekt Sigmund. Vor allem der Fußweg, der wie eine Rampe zum Gemeindehaus verläuft, trennt die Spielbereiche.

Im Eingangsbereich zum Kindergartengebäude ist zudem kein barrierefreier Zugang möglich. Dieses Problem lasse sich aber kaum lösen, schließlich sei das denkmalgeschützte Gebäude auch im Innern nicht barrierefrei. Kinder, die im Rollstuhl sitzen, müssten daher im Notfall auf umliegende Einrichtungen ausweichen.

Auch der Spielbereich für Kleinkinder sei bislang nicht optimal streng eingezäunt von einem Holzzaun und umgeben von unebenem Grund. „Das ist eher ein Zwergengehege als ein Zwergengarten“, sagte Architekt Sigmund im Rat.

Der Platz für den Spielbereich am Kindergarten ist insgesamt relativ beengt, deshalb hat die Gemeinde den angrenzenden Pfarrgarten von der Kirche gepachtet und der Kindergarten nutzt diesem bereits seit langem als Spielbereich.

Der Baumbestand dort könnte zu einem Wipfelpfad umfunktioniert werden, schlug Architekt Sigmund vor. „Wir wollen ein durchgehendes Spielkonzept entwickeln.“ Eine Überlegung sei zudem, einzelne Bäume herauszunehmen, „um die starke Beschattung in den Griff zu bekommen.“ Der Kleinkinderbereich soll aufgelockert und nahe am Gebäude geplant werden, zudem könnte für ältere Kinder ein Spielgarten mit Fahrgeräten und Kletterelementen entstehen – und runde Formen die Gestaltung weiter auflockern.

Die Gemeinderäte zeigten sich zufrieden mit den ersten Ideen: „Ich finde es toll und freu’ mich auf Ihre Vorschläge“, sagte Sieglinde Maucher an den Architekten gewandt. „Sie haben gute Ansätze entwickelt“, lobte Hans Mast. Er forderte aber auch, dass Gemeinde und Planungsbüro sich an die im Haushalt bereits veranschlagte Kosten in Höhe von maximal 100 000 Euro halten müssen. Dies wurde schließlich in den Beschlussvorschlag mitaufgenommen, dem die Räte ohne Gegenmeinung zustimmten.

Etwa 60 bis 70 Kinder, die im Kindergarten angemeldet sind, könnten von dem neuen Spielbereich profitieren. Die Umsetzung ist für Herbst dieses Jahr geplant. In einer der kommenden Sitzungen will Architekt Sigmund ein erstes Planungskonzept vorstellen.