„Zum Greifen nahe“ heißt die neue Ausstellung des Mittelbiberacher Künstlers Klaus Jonski. Am heutigen Donnerstag ist Eröffnung im Biberacher Landratsamt. Besucher können vor allem Acrylmalereien und Holzskulpturen erleben.

Die Farben sind intensiv, fröhlich – aber die Motive? Mit Rost überzogene Nägel, verfallene Heustadel, verwittertes Holz. Jonski erzählt: „Vor allem Frauen kommen manchmal zu mir und wollen Bilder in Auftrag geben: ,Mal doch mal ’was Schönes, eine Wiese mit roten Mohnblumen zum Beispiel‘, sagen sie.“ Aber dann lehne er dankend ab. „Ich hab mich mein Leben lang nach anderen richten müssen, jetzt genieße ich meine volle Rentnerfreiheit.“

Und diese Freiheit kommt in der Ausstellung zur Geltung. Jonski hat gemalt und gefertigt, was ihn umtreibt. Darin liegt das verbindende Element der insgesamt 30 Zeichnungen und 24 Skulpturen. An einer Stelle wird Jonski politisch, nimmt die Frauenquote aufs Korn, mit einem anderen Bild stellt er plumpen Nationalismus bloß. Sein Hauptmotiv aber ist der Zahn der Zeit, der an allem nagt. Umso mehr interessieren den 76-Jährigen Gegenstände, die die Zeit überdauern oder langsamer altern, wie Eisen, das sich ins Holz bohrt.

Mit dokumentarischer Präzision hat er alte Handwerkskunst festgehalten und zeigt auch Momente, in denen der Pragmatismus über die Kunst siegt: Wo ein Landwirt die Nägel krumm schlägt, damit das Tor verschlossen bleibt. „Das zeigt die Mentalität vieler Leute“, sagt er anerkennend.

Die Ideen für seine Motive hat Jonski meist bei Streifzügen durch Mittelbiberach und die Region gesammelt. „Ich strolch’ gerne durch die Landschaft“, sagt er. Und der Gedanke des Alterns treibe ihn um. Das Bild eines Messerbalkens hat er „Die Dritten“ genannt, weil die Form an ein Gebiss erinnert.

Auch wenn Jonskis Bilder meist menschenleer sind, so sind die menschlichen Spuren doch überall zu sehen. Selbst beim Blick in den Himmel, an dem sich auf einem Bild regenschwere Wolken türmen. Jonski fragt sich, ob die Menschheit dem anstehenden Klimawandel überhaupt gewachsen ist.

Den Veränderungen der Zeit hat der 76-Jährige selbst etwas Bleibendes entgegengestellt: Seine nahezu mannshohen Holzskulpturen wirken nur auf den ersten Blick beliebig geformt. Tatsächlich ist dieser zweite Teil der Ausstellung womöglich noch persönlicher geworden als die Zeichnungen.

Am Beginn der Ausstellungsfläche zieht ein filigran bearbeiteter Birkenstamm den Blick des Besuchers auf sich. Über die Oberfläche ziehen sich feine Auskerbungen in Wellenform. „Wind und Wellen“ heißt die Skulptur. Jonski sagt, sie spiegele seine Kindheit wider. Er wuchs als Kind an der Nordseeküste auf und wurde 1951 nach Oberschwaben umgesiedelt, dort arbeitete er später viele Jahre als Lehrer.

Spuk im Kasten

Auch die Bräuche und die Mentalität vor allem der ländlichen Bevölkerung haben seine Kunst geprägt: In seinem Holzbau „Spuk im Kasten“ kommen Erinnerungen an Gruselgeschichten und Übernatürliches zum Ausdruck. Dürre Finger krallen sich an ein Tor, der Rest bleibt im Verborgenen. Doch Jonski wagt bei seinen Skulpturen auch den Spagat in die Zukunft, beschreibt für ihn reale Gefahren, wie die Überwachung und das Ende der Privatsphäre. Eine türkis lackierte Figur aus Tujaholz verkörpert einen Roboter. „Sieht alles, hört alles“, hat Jonski ihn getauft.

Wie fast alle Figuren hat Jonski sie aus einem Stamm gefertigt, das Holz dafür stammt aus der Region. Zum ungestörten Arbeiten hat er sich in seinem Garten ein wetterfestes Zelt aufgestellt, dort sägt er, hobelt und schnitzt. „Ich arbeite nur in der warmen Jahreszeit“, erzählt er. Aber dann ziehe er sich oft über viele Stunden zurück. Beinahe so, als wolle er der Eile etwas Einhalt gebieten und etwas schaffen, das bleibt.

Die Ausstellungseröffnung von „Zum Greifen nahe“ ist am Donnerstag, 1. Februar, um 18 Uhr im Landratsamt Biberach, Rollinstraße 9. Die Ausstellung ist dort noch bis zum 2. März zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamts zu sehen.