Die Mitgliederversammlung des Katholischen Frauenbunds Mittelbiberach hat einen neuen Vorstand gewählt. Er besteht aus dem Leitungsteam Elisabeth Appel und Monika Waldeck sowie den Beisitzerinnen Aloisia Aßfalg, Gabriele Musterle, Christina Rief und Ingrid Ries.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Renate Wonschak (14 Jahre Beisitzerin, davon sechs Jahre im Leitungsteam), Ursel Dahmen (14 Jahre Beisitzerin), Fine Pfleghar (zehn Jahre Beisitzerin, davon vier Jahre im Leitungsteam), Maria Dangel (zehn Jahre Beisitzerin) und Christa Prager (zehn Jahre als Beisitzerin) wurden geehrt und verabschiedet. Elisabeth Appel überreichte ihnen als Dank für ihren ehrenamtlichen Einsatz einen Blumenstrauß und einen Gutschein.

Ein besonderer Dank ging an Inge Luibrand, die seit 1992 als Beisitzerin und 14 Jahre als Kassiererin tätig war. Für diese Leistung erhielt sie eine Urkunde und die Goldene Ehrennadel des Katholischen Deutschen Frauenbundes Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart.

Pfarrer Wunibald Reutlinger würdigte auch im Namen von Pfarrvikar Jaison George und des Kirchengemeinderats den vielfältigen Einsatz des Frauenbunds. Er betonte die Bedeutung von „Kirche am Ort“ wie das Mitwirken im neuen Wohnpark am Rotbach und die Spende für das Ulrika-Nisch-Haus in Mittelbiberach. Er überreichte einen Gutschein und eine rote Rose für die bisherigen und neu gewählten Vorstandsfrauen.